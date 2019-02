Pár seriálů skončí, ale The Terror i Westworld točí další řady

17:55 , aktualizováno 17:55

Stanice AMC letos ukončí seriály Into the Badlands a The Son, naopak pokračuje v sáze The Terror, jejíž děj v druhé řadě přesune do Tichomoří za války. A televize HBO půjde do výroby s novými díly sci-fi Westworld.