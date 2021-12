Báli jsme se otevírat pošlu. Hvězdy Hollywoodu vzpomínají na antraxové útoky

Říká se, že při několikaměsíčním natáčení se z filmového štábu stane jedna velká rodina. Navazují se nová přátelství, partnerství, milostná i tvůrčí. Tony Goldwyn a Daniel Dae Kim to jako hvězdy úspěšných seriálů Skandál nebo Ztraceni sami poznali na vlastní kůži. Natáčení jejich nového projektu The Hot Zone: Zákeřný antrax jim však tuto příležitost neposkytlo. Filmovalo se za nejpřísnějšího lockdownu v Kanadě.

„Nazval bych to skoro surreální zkušeností. Opatření byla velice přísná. Třikrát týdně jsme chodili na PCR testy, ven jsme jít nemohli a ani nebylo kam, když byl totální lockdown. Čtyři měsíce jsem neviděl přátele ani rodinu. Kromě natáčení jsem byl sám. A vlastně jsem byl tak trochu sám i na place, kde jsme se pořád skrývali za masky a štíty, které šlo sundat jen při ostrém natáčení,“ vzpomíná Tony Goldwyn.

„Pracovali jsme společně dvanáct až čtrnáct hodin denně, a přesto bych nikoho ze svých kolegů nepoznal. Izolovanost nakonec možná pomohla mému výkonu, protože postava, kterou jsem ztvárnil, byla člověkem velice izolovaným,“ popisuje dál.

Za šestidílnou sérií stojí tvůrčí duo Brian Peterson a Kelly Soundersová, autoři úspěšných televizních počinů Smallville nebo Génius. Po osudech Supermana či Alberta Einsteina na televizní obrazovky, jak už název napovídá, přenášejí pozapomenutou aféru antraxových útoků v USA, které se odehrály těsně po 11. září 2001. Novinářům, veřejným činitelům i běžným občanům tehdy začaly chodit anonymní dopisy se smrtícím obsahem, antraxem ve formě bílého prášku. A zatímco jedni za útokem viděli další akci al-Kájdy, jiní čin osamoceného útočníka. Tony Goldwyn, který kromě hraní i režíruje, se tehdy přikláněl k druhé variantě.

Najednou se kauza ztratila

„Žil jsem tehdy v Connecticutu, někteří naši sousedé zemřeli při útocích na Dvojčata, bylo to děsivé období. Moje dcery byly malé. Říkal jsem si, že za těmi dopisy musí být osamocený šílenec,“ vypráví. Na otázku, zda měl z případného útoku strach, odpovídá: „Samozřejmě. Jedna z obětí žila jen 45 minut jízdy autem od mého domova. Myslím, že jsme tehdy se ženou tak měsíc neotvírali poštu,“ popisuje. Celkem vinou antraxových útoků zemřelo pět lidí.

„Po pár měsících se případ bohužel úplně ztratil z povědomí veřejnosti, pozornost všech se přesunula na Blízký východ,“ upozorňuje dědic filmového impéria. Vypátrat, kdo za útoky stál, trvalo FBI dlouhá léta. A právě tato cesta za šokující pravdou plnou slepých uliček patří mezi jedno z největších lákadel seriálu.

Může-li tedy autorka textu čtenáři a případnému divákovi něco doporučit, pak aby si pro zachování napětí (pokud si podrobnosti nepamatuje) vyhledal informace týkající se případu až po zhlédnutí všech šesti epizod. I proto je vhodné prozatím zmínit jen tolik, že Daniel Dae Kim v seriálu ztvárnil speciálního agenta FBI a Tony Goldwyn zase talentovaného, avšak traumatizovaného mikrobiologa.

Daniel Dae Kim jako speciální agent FBI v seriálu The Hot Zone: Zákeřný antrax (2021)

„Dramatizovat skutečné události je vždy výzva. A hlavně zodpovědnost. Antraxové útoky se dotkly životů mnoha lidí, tudíž jsme museli pracovat s velkým respektem a opatrností. Nechtěli jsme se na situaci přiživovat víc, než bylo nutné,“ uvádí Daniel Dae Kim a s úsměvem dodává: „Mnohdy jsem měl pocit, že scénář píší spíše právníci než scenáristé, protože jsme si u nich i při natáčení museli opravdu hodně věcí ověřovat. Za tu práci to ale určitě stálo.“

Daniel Dae Kim se narodil v jihokorejském Pusanu, vyrostl však v USA. Svůj zájem o postavení občanů asijského původu v americké společnosti uplatnil i při přípravách The Hot Zone. „Mluvil jsem s několika bývalými agenty FBI, kteří mají asijské předky, abych mohl podat co nejautentičtější výkon. Zajímalo mě, jaké to je být minoritou právě v takové organizaci,“ vysvětluje. „Některé věci, které zvládají agenti FBI, jsou pro mě jen těžko uvěřitelné. To hledání jehly v kupce sena, co trvá i několik let a někdy ani nemusí mít kladný výsledek, vyžaduje nezvykle silnou vytrvalost,“ říká herec, jenž se proslavil jako Jin v seriálu Ztraceni.

„Natáčení mě přinutilo hodně přemýšlet o tom, nakolik všichni uvažujeme a vnímáme své okolí na základě pouhých domněnek a zažitých představ. Třeba když přemýšlíme o tom, jak má vypadat zločinec nebo jak se má chovat. Ti, kteří páchají zlo, jsou často ti, od kterých to nejméně čekáme. To zajisté pochopí i naši diváci,“ upozorňuje.

Svůj postoj k podobám a formám zla si musel při přípravách najít i Tony Goldwyn. „Čím víc jsem se s pomocí přátel psychologů nořil do dětského traumatu svého hrdiny, tím víc jsem chápal, co ho v dospělosti vedlo k jeho chování. Upřímně mi to lámalo srdce,“ přiznává.

Část práce už někdo udělal. S rodinou Ivinse, se Goldwyn, který má mimo jiné na kontě i roli amerického prezidenta, rozhodl nesetkat. „Jeho děti ani manželku jsem nechtěl kontaktovat. Nepřišlo mi to vhodné,“ uvádí.

Stejně jako jeho herecký kolega cítil vůči obětem útoků velkou zodpovědnost. Přesto spatřuje v nastalé situaci i jisté odlehčení. „Ten charakter za mě už někdo, v uvozovkách, vytvořil a prozkoumal. V mém případě to byl David Willman, který napsal Ivinsovu biografii The Mirage Man. Stala se z toho moje osobní bible po dobu natáčení,“ směje se.

Tony Goldwyn v seriálu Skandál (2012), ve kterém ztvárnil amerického prezidenta

Kromě podrobností o životě Ivinse ocenil na knize Tony Goldwyn také podrobné vysvětlení politického pozadí případu. „Najednou jsem si vzpomněl, jak Bushova administrativa využila spekulací okolo antraxových útoků, aby ospravedlnila invazi do Iráku,“ uvádí. „Vím, že jsem se k tomu tehdy sám stavěl velice skepticky,“ dodává.

Politický rozměr série komentuje i Dae Kim: „Já jsem si zase uvědomil, jak se všechno, co činíme či naopak nečiníme, odráží v politice a stavu společnosti. Stejně jako tehdy v září 2001, i během pandemie se ukázalo, že tragédie bohužel neplodí mezi lidmi jen sounáležitost a toleranci, ale také polarizaci, která ústí v různé konspirační teorie nebo nesnášenlivost vůči určitým skupinám. Proto si cením každého díla, které se vrací do minulosti. Protože se z ní můžeme poučit a lépe formovat současnost.“