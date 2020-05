Zemřel herec Guy Bedos. Ztratil jsem bratra, smutní Jean-Paul Belmondo

„Zlomilo mi to srdce. Bylo to vůbec můj první přítel v tomto oboru. Když jsme začínali, bylo mu 16, mně 17,“ reagoval na zprávu o úmrtí francouzského herce Guye Bedose jeho přece jen o něco známější parťák Jean-Paul Belmondo, s kterým si zahrál v roce 1963 ve filmu Hořké pilulky. Hercovi, scénáristovi a komikovi bylo 85 let. Byl známý především svými humoristickými vystoupeními či z filmu Záletník.