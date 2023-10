GLOSA: Já přemýšlím i v neděli. Jak šéf ČT zachránil Thálie; naposled

Filmové Oscary zpravidla začínají výpravnou jevištní féerií, aby jim divák neutekl na jiný program hned při startu. Divadelní Thálie zahájil svým proslovem ředitel Národního divadla Jan Burian, poté o síle tradice pohovořil i prezident Herecké asociace Ondřej Kepka.

K tomu moderátorka Světlana Witowská přidala informaci, že nejvíce Thálií si za dobu jejich existence připsalo Národní divadlo v Praze, následované Národním divadlem v Brně. Taktéž poděkovala sponzorům – a to už se nejedna ruka sunula k ovladači v touze rychle přepnout.

Souboj se slavnostním mramorem k ceremoniálům sice patří, k těm divadelním nejvíce, ale když se propojí s nutkavou potřebou bilancovat včetně rozhovorů s minulými laureáty a přidá se odvěká bolest Thálií, tedy škrobený jazyk medailonků, dá se lákání divácky záživnějších programů těžko odolat.

Což je škoda, protože na půdě Thálií by rozhodně bylo co prodat. Už jen sám fakt, že za třicet let si některou z cen odneslo celkem padesát divadel, vypovídá o síle profesní komunity; třeba by vyznamenané scény mohly soutěžit, která vymyslí nejzajímavější podobu večera.

Navíc odlehčení tentokrát přinesla i řada vítězů, ať už promyšlené jako Jiří Suchý, nebo bezděčné, když se zapletli do vlastní mnohomluvnosti. Za mile světácký bonus pak lze označit pocty cizincům v čele s Emílií Vášáryovou, která podle vlastních slov jela po dálnici z Bratislavy do Prahy „domů“.

Nicméně asi nejzábavnější okamžik obstarala reakce jednoho z předávajících, Petra Dvořáka, kterému během přenosu zbývaly ve funkci ředitele ČT sotva tři hodiny. Na otázku moderátorky, jak je stráví, řekl, že po Tháliích půjde prostě spát a ráno začne přemýšlet, co dál. A když jej upozornila, že to už bude neděle, odvětil pohotově: „Já přemýšlím i v neděli.“

S nadsázkou by se mohlo říci, že Dvořák ještě jednou Českou televizi zachránil; naposled. Ovšem Thálie byly už před Dvořákem, budou i po něm a tudíž by měly také začít rychle přemýšlet, kudy se při vší serióznosti a noblese vydat příště, aby si získaly i televizní publikum. Klidně hned v neděli.