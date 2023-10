Snad jsem Thálii nesebrala českým kolegyním, doufala dojatá Vášáryová

„Dvacet devět let tuto zlatou cenu za celoživotní mistrovství získávali umělci z České republiky. A my jsme se rozhodli tento večer udělat výjimku,“ uvedl na závěr večera prezident Herecké asociace Ondřej Kepka neočekávanou Cenu Thálie. „Udělíme tuto cenu do zahraničí. Dámě, která více než šedesát let povyšuje evropskou divadelní kulturu. Dámě, která před pětadvacet let zkvalitňuje i české divadlo,“ dodal a vyzval legendární slovenskou herečku Emílii Vášáryovou.

Je to poprvé, co Herecká asociace takto mimořádně ocenila slovenského herce, berete to jako poctu?

Ano, je to zvláštní. Jen doufám, že jsem tím nesebrala příležitost svým českým kolegyním… Ale cítila jsem vřelé přijetí a byla tu jako doma. Kaplička mne objala, jako bych přišla domů.

Myslíte, že by se z toho mohla stát tradice, že by slovenští herci dostávali mimořádnou Thálii?

To nevím. Ale u nás se to také děje. Máme ocenění Dosky, které dostává velké množství českých herců, režisérů či výtvarníků, když se jim něco podaří.

Na jaké období divadelní kariéry vzpomínáte nejraději?

Nejmilejší bylo, když za mnou v časech rozdělení na plzeňském festivalu přišel Petr Lébl a řekl, že by tu chtěl slovenštinu zachovat. Že bych u něj mohla zahrát nějakou velkou roli ve slovenštině. Tak jsem tu dostala první nabídku. A od té doby uplynulo už třicet let se spoustou dobrých rolí, které jsem si ve zdejších divadlech zahrála. První tedy bylo Zábradlí a pak přišel Činoherní klub, Národní divadlo, Studio DVA a tak dále. Takže stále hraji. Zrovna nedávno jsme tu uvedli naši novou premiéru Deti. Opět v Plzni na festivalu a musím říci, že s úspěchem. Jsem totiž stále zaměstnaná ve Slovenském národním divadle, takže tu určitě budeme zas někdy hostovat.

A že byste nastudovala ještě něco s tuzemským divadlem?

To nevím, to asi ne. Je velice namáhavé sem stále dojíždět. Sice říkám „nikdy neříkej nikdy“, ale už musím trochu zatáhnout za brzdu, život je dlouhý a těžký. (smích)

Ve Slovenském národním divadle máte nyní na repertoáru hned osm rolí, jak to zvládáte?

Zatím ano. Vím, že mě to drží při životě. Většinou to jsou totiž velmi dobré role, které ráda hraju. Mám ráda humor na jevišti, hraji v komediích a navíc s mými kolegy. I se studenty, které jsem učila. To všechno je pro mne velice osvěžující. Trochu mne tím životem tahají, dodávají mi energii a já ji statečně vycucávám.

Na co byste české diváky do Bratislavy nalákala?

Nyní třeba hrajeme velice úspěšnou hru Kým prídu Stouni… Pojednává o Stounech, ale je to samozřejmě vymyšlený příběh. Naši kluci tam hrají na nástroje a lidé na to chodí jako diví. Sedm set padesát diváků v hledišti každý večer. A já hraji jednu z groupies, co s nimi chodila. (smích) A s velkou chutí si to užívám. Nyní jsme ale měli úspěch i se zmíněnou novinkou Deti, obdržela velmi dobré kritiky. Tak to je taková malá pozvánka. Já se ale velice nerada chválím vlastními ústy, nepokládejte mi takové otázky.

Když jste začínala, bylo české a slovenské divadlo asi více provázané…

Ale ono je stále provázané. Myslím, že se stále hodně inspirujeme a hodně našich herců tady u vás hraje. A když ne v divadlech, tak třeba v seriálech. Jsme prostě stále spolu. A já jsem z dnešního večera velice dojatá a šťastná.