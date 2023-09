Šanci na Thálii mají Trojan, Savka i Holišová. Kolářová dostane celoživotní

Nominace na Ceny Thálie za sezonu 2022/23 ČINOHRA ŽENY

Karolína Baranová (Marie Antoinetta, Divadlo F. X. Šaldy, Liberec)

Táňa Malíková (Požár v šťastném Rakousku, HaDivadlo, Brno)

Lenka Schreiberová (Šepoty a výkřiky, Horácké divadlo, Jihlava) ČINOHRA MUŽI

Petr Kubes (Čekání na Godota, Národní divadlo Brno)

Martin Pechlát (Moskoviáda, Divadlo X10, Praha)

Ivan Trojan (Fifty, Dejvické divadlo, Praha) MUZIKÁL ŽENY

Hana Holišová (Marta, Letní scéna Musea Kampa, Praha)

Michaela Horká (Sweeney Todd: Ďábelský lazebník z Fleet Street, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava)

Petra Janečková (Makropulos musical, Východočeské divadlo, Pardubice) MUZIKÁL MUŽI

Libor Matouš (Medicus, Městské divadlo Brno)

Milan Němec (Matilda, Městské divadlo Brno)

Tomáš Savka (Producenti, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava) BALET ŽENY

Helena Arenbergerová (Where, 420PEOPLE, Praha)

Nikola Márová (Tramvaj do stanice Touha, Národní divadlo, Praha)

Aya Okumura (La Sylphide, Národní divadlo, Praha) BALET MUŽI

Francesco Fasano (Louskáček – Vánoční koleda, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava)

Viktor Konvalinka (Why Things Go Wrong, 420PEOPLE, Praha)

Matěj Šust (Popelka, Národní divadlo, Praha) OPERA ŽENY

Petra Alvarez Šimková (Růžový kavalír, Státní opera / Národní divadlo, Praha)

Arnheidur Eiríksdóttir (Růžový kavalír, Státní opera / Národní divadlo, Praha)

Michaela Zajmi (Rozbitý džbán a Císař Atlantidy aneb Odepření smrti, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava) OPERA MUŽI

Aleš Briscein (Armida, Divadlo J. K. Tyla, Plzeň)

Jaroslav Březina (Salome, Národní divadlo Brno)

Svatopluk Sem (Armida, Národní divadlo, Praha) LOUTKY

Kristýna Franková (O zlaté rybce, Divadlo Alfa, Plzeň)

Jiří Kniha (Pětkrát kolem světa, Tygr v tísni, Praha)

Jazmína Piktorová (Mikrosvěty, Studio Alta, Praha)

Luděk Smadiš (To je andělení!, Divadlo Drak, Hradec Králové)

Petr Vydarený (Supermaňásci, Divadlo Alfa, Plzeň) ALTERNA

Vojtěch Franců (Simply Simplicius aneb Svatá prostoto!, Geisslers Hofcomoedianten, Praha)

Andrej Lyga (Pohádka pro odvážné, KD Mlejn, Praha)

Becka McFadden (Black Dress, Beautiful Confusion Collective a Venuše ve Švehlovce, Praha)

Martin Talaga (Headless Mule, PLAYboyz a Studio Alta, Praha)

Halka Jeřábek Třešňáková (Seismic, Tanec Praha / Ponec, Praha)