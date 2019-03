Možná to byl vůbec první hold obětem Dukly 61, uvažuje Ondříček

Vy jste o zvláštní ceně pro vaši manželku věděl předem?

Věděl, ale vydržel jsem a neřekl jí to. I když jsem měl cukání ještě cestou na ceremoniál a pak v sále, kdy si při školení, jak mají ocenění chodit na jeviště, Martha klidně listovala programem, protože si myslela, že se jí to netýká, dostál jsem závazku mlčení.

Za cenu pro Duklu 61 jste poděkovali výzvou k minutě ticha za oběti tragédie. Koho to napadlo?

Přišel s tím jeden ze scenáristů filmu Matěj Podzimek, a když mi to zavolali, byl jsem okamžitě pro. Tedy nejdříve jsem měl trochu obavy, aby to nevyznělo pateticky, ale pak jsem si řekl, že ani to by nevadilo.

Protože oběti i pozůstalí si hold zaslouží. Tehdy se případ zametl pod koberec, takže kdo ví, možná to byla vůbec první minuta ticha, která se za ně veřejně držela.

Nyní chystáte natáčení životopisu Emil Zátopek, kde Martha Issová hraje po boku Václava Neužila atletovu manželku Danu Zátopkovou. Jak jste daleko?

Právě jezdím po technických obhlídkách, což je moje oblíbená etapa celého procesu, a koncem dubna by měla padnout první klapka.

Kde začnete?

Pokud jde o příběh, začneme scénou zhruba uprostřed, tedy okamžikem, kdy se Emil Zátopek a jeho příští žena Dana poprvé setkali. A příznačně to bude na stadionu.