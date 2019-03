S Havelkou znovu kdykoli, líčí Lvem ověnčený Hastrman Karel Dobrý

„Popravdě jsem čekal pro Hastrmana jenom cenu za kameru, jinak nic. Navíc jsem konkurenční filmy neviděl, takže jsem mohl šance odhadovat jen podle ukázek,“ přiznal Dobrý. „Pro mě byl favoritem i Jiří Macháček, protože jsem usuzoval, že dobový Toman přesně sedne jeho nonšalaci, ale taky Viktor Zavadil coby Jan Palach, kterému vtiskl oduševnělý výraz,“ přiznal Dobrý, který Českého lva vyhrál poprvé.



V současnosti je v kinech k vidění i po boku zahraničních hvězd v mezinárodním projektu Skleněný pokoj, ale tvrdí, že obě zkušenosti se dají jen těžko srovnávat.

„Skleněný pokoj představoval velkou produkci, ale strávil jsem tam snad jen čtyři natáčecí dny, kdežto u Hastrmana jsem byl na place den co den, což jsem do té doby nezažil. Navíc tu panovalo obrovské nasazení typické pro malé projekty. Omezený rozpočet, omezený čas, k tomu výkyvy počasí a debutující režisér, prostě snad každý stres, jaký si dovedete představit,“ vzpomíná.

Nicméně na Ondřeje Havelku, pro něhož byl Hastrman režijní prvotinou, nedá herec dopustit. „Až s odstupem jsem pochopil a ocenil jeho poetiku, která se liší od temnějšího tónu Hastrmanovy knižní předlohy. A hlavně byl neustále vkusný, zdvořilý, korektní. Nesnaží se herce lámat násilnými metodami, přesto umí docílit toho, co od něho chce,“ líčí Dobrý.

Takže na otázku, zda by šel s Havelkou do dalšího projektu, odpovídá bez váhání: „Rozhodně, určitě, kdykoli. Ostatně už se něco rýsuje,“ naznačuje Dobrý, že by se Havelka mohl vrátit ke své původní filmové verzi divadelní hry o osudech krále swingu Jiřího Traxlera.