Jarní ČT přinese pokračování Kukaček, krimiseriály i Dobré ráno, Brno!

V lednu se objeví také premiérová druhá série Kukaček, minisérie Docent s Terezou Ramba a Ivanem Trojanem nebo dvě detektivky podle povídek Hany Proškové. Pro nejmenší diváky je připraveno šest večerníčkových příběhů Nejmenšího slona na světě, pro filmové fanoušky pak rekordních sedmnáct snímků, které vznikly v koprodukci ČT.

„Příští rok si připomeneme sedmdesát let tuzemského vysílání. Oslavy sice nebudou příliš bujaré, protože si uvědomujeme realitu, v níž veřejnoprávní média fungují, ale připomeneme cestu, kterou televize veřejné služby urazila,“ uvádí ředitel ČT Petr Dvořák jako příklad pětidílnou sérii Volha, sledující televizní zákulisí v době normalizace.

Volha, velký příběh malého práskače, kterého hraje Kryštof Hádek, nevezme podle herce diváky do minulosti, kterou by neznali. „Naopak, člověk je pořád stejný. V jakékoliv době,“ míní Hádek, který při natáčení vystřídal tři paruky vyrobené na míru tak, aby přesně odpovídaly stylu sedmdesátých let.

Do zákulisí televize míří také osmidílná novinka Dobré ráno, Brno! Po Mostu! provede Jan Prušinovský s nadsázkou zázemím ranního pořadu. „Nepsal jsem žádnou postavu podle někoho konkrétního. Dokonce i známé osobnosti, které tu hrají sami sebe, jsou fiktivní,“ tvrdí režisér a spoluscénárista.

Ve třináctidílném pokračování Kukaček, příběhu o nechtěné záměně dětí, mapují tvůrci snahu obou rodin žít co nejblíž u sebe, aby oba chlapci měli možnost se vídat se „všemi“ svými rodiči a aby rodiče mohli vídat „oba“ své syny. Každý z dílů první řady zhlédlo průměrně 1,7 milionu diváků.

Po Plzni a Ostravě se od ledna přesune zločin na jih. Ve třináctidílné řadě Místo zločinu České Budějovice bude kauzy inspirované skutečnými událostmi vyšetřovat policejní tým ve složení David Novotný, Judit Pecháček, Filip Březina a Leoš Noha.

Zdánlivě nesourodou dvojici policistů v třídílné minisérii Docent od režiséra Jiřího Stracha a scenáristů Případů 1. oddělení Josefa Mareše a Jana Malindy hrají Tereza Ramba s Ivanem Trojanem. Po jejich boku se objeví Matěj Hádek, Marek Taclík a Ondřej Vetchý.

Na jaře uvede ČT televize také dva nové celovečerní televizní filmy Případ se štěnicí a Případ s koncem, které jsou zároveň posledními díly volného cyklu detektivních příběhů podle literárních předloh Hany Proškové v hlavních rolích s Viktorem Preissem a Davidem Matáskem.

Televizní premiéry sedmnácti koprodukčních filmů se týkají třeba titulů Poslední závod, Prvok, Šampón, Tečka a Karel, Mimořádná událost, Kdyby radši hořelo, Moje slunce Mad, Myši patří do nebe, Okupace či Chyby.

K novinkám patří též pořady Stopy Járy Cimrmana, Příběhy starých hospod a V karavanu po Maďarsku, dokument Dirigenti nebo dětská road movie V pohybu!, ze zahraničí dorazí pětidílné severské drama Temné srdce či šestidílný krimithriller Bagdád střed.