S problémy se potřebuju poprat sama, říká herečka Chantal Poullain

Přednedávnem v televizi dávali Konec starých časů. Ten film se reprízuje celkem často. Pustíte si ho někdy?

Dlouho jsem ho neviděla. Tehdy jsem byla hrozně ráda, že si můžu zahrát s Josefem Abrhámem. Byl to geniální herec a okouzlující muž. Miloval saaby a já jedním jezdila na natáčení. Josef ho strašně rád řídil. Taky si vzpomínám, jak jsem tam zjistila, že čekám Vladimíra. Říkala jsem holkám, že nevím, co se se mnou děje. Že mám sílu jak deset koní, zvětšují se mi prsa, zároveň ale hodně hubnu. Pro jistotu jsem zajela ke svému gynekologovi do Ženevy a ten mi potvrdil, že jsem těhotná.