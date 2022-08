Moje první česká slova byla miluji tě a ku*va, prozradila Chantal Poullain

„První česká slova, která jsem se naučila, bylo ,miluji tě’ a ,kurva’, protože ‚miluji tě‘ jsem potřebovala brzy říct a ‚kurva‘ jsem slyšela každý den, pořád. Bolek říkal: ‚Kurva, já tě miluju‘,“ začala své vzpomínání Chantal Poullain.

Rodačka z hlavního města Provence Marseille si Bolka Polívku vzala v roce 1987. O dva roky později přišel na svět jejich syn Vladimír. Manželé se rozvedli po patnácti letech v roce 2002.

Herečka také přiznala, že čeština ji mnohokrát přivedla, slušně řečeno, do úzkých. „Kolikrát jsem šlápla do hovna. Jednou přijeli Bolkovi přátelé z Vizovic. Starší lidé. Chtěli vidět, jak vypadá ta jeho Francouzka. Uměla jsem jen: ‚Dobrý den, čaj, nebo kafe?‘ Chtěli si dát čaj, ale já jsem donesla kafe, a když mě na to Bolek upozornil, řekla jsem: ‚A kurva!‘ Vyběhl za mnou a říkal: ‚Kurva, nemůžeš říkat kurva!‘,“ dodala.

Natáčení posledních letních Pohádkových 7 pádů Honzy Dědka se odehrálo na zámku Litomyšl. I na něj má Chantal Poullain vtipnou vzpomínku. „Tady v Litomyšli jsme s Bolkem hráli Šaška a královnu pro sedm prezidentů. Když mluvili, nerozuměla jsem jim ani slovo, protože německy neumím, polsky neumím, česky neumím a Francouz nepřijel,“ přiznala Chantal Poullain.