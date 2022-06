Místo Ameriky do Brna. Za Bolkem bych šla i na Sibiř, říká Chantal Poullain

Nejste urážlivá?

Ne, nejsem.

To je dobře. Víte, co se říká o Francii? Že by to byla krásná, opravdu báječná země, kdyby v ní nebyli Francouzi.

(Hlasitě se rozesměje). To jsem ještě neslyšela, aspoň ne takhle ostře. To mě pobavilo, a něco na tom bude (znovu se směje). Je pravda, že Francouzi nade všechno milují svou zem, jsou přesvědčeni, že je ve všem nejlepší, milují i svou řeč. Třeba můj otec vždycky říkával: „Proč bych měl jezdit někam do ciziny, vždyť tam ti blbci nemluví francouzsky.“ Takže chápu, že se tohle o Francouzích říká.