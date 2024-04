RECENZE: Hanuš s Donutilem předvedli hospodské drama z divokého východu

Do místního lokálu U Sousedů se postupně trousí hosté. Ochmelka u automatů (Zdeněk Vencl) je už součástí zdejšího vybavení. Další muž, řekněme v nejlepších letech (Miroslav Hanuš), je zjevně pravidelným hostem. A konečně třetí příchozí (Martin Donutil). Dobře oblečený, sebevědomý třicátník s kufrem. Teprve ten si vyslouží náležitou pozornost znuděné barmanky (Dana Batulková).

Do berlínské nálevny totiž dorazila místní herecká hvězda. Je už v Německu tak známý, aby se s ním dívky fotily a muži prosili o podpisy na ubrousky. Míří ale výš: právě odlétá do Londýna, kde se koná casting na film o superhrdinech. Globální sláva je na dosah. Své sebevědomí a cílevědomost ostatně pěkně dokazuje neustálými telefonáty se zapnutým reproduktorem. Jakoby všechny hosty hledící na dna sklenic mělo zajímat, co právě „pan“ herec řeší.

Tak začíná březnová novinka Městských divadel pražských. Michal Dočekal totiž do divadla Rokoko zrežíroval hru současného německého spisovatele, dramatika a scenáristy Daniela Kehlmana. Ten ji napsal na základě scénáře pro stejnojmenný film, jenž před třemi lety natočil Daniel Brühl. Tedy německá herecká hvězda, která to právě do světových komiksových blockbusterů dotáhla. Sám Brühl si ostatně ve filmu zahrál roli, která v Rokoku připadla Donutilovi mladšímu.

Kehlmanův uzavřený příběh, který sám autor označil za „eastern“, divadelnímu jevišti svědčí. Během chvíle totiž vypukne drama jak z divokého západu. Hanušův Bruno totiž nejdřív projeví o herce Daniela zájem, aby jej posléze začal kritizovat. Jeho film týkající se Stasi prý nebyl důvěryhodný. A atmosféra se náhle může krájet jako mezi kovboji v saloonu. Právě zde nejvíce probublává autorova snaha upozornit na přetrvávající tenzi mezi obyvateli někdejšího rozděleného Německa. Střet staré doby s tou novou. Generační konflikt, kde si mladí odkojení svobodou drze dovolují na ty, kteří přitom „vědí své“. A nebo střet mezi starousedlíky a agilními byznysmeny, kteří na komunisty zplundrovaném území větří šanci na rychlý výdělek.

Soused 75 % Rokoko premiéra 16. března 2024 režie: Michal Dočekal hrají: Martin Donutil, Miroslav Hanuš, Dana Batulková, Zdeněk Vencl, Milan Kačmarčík, Sára Affašová

Obecné téma však zůstává kdesi v pozadí, v druhém plánu. Že s tímto ublíženeckým Brunem nebude všechno tak přímočaré, jak si Daniel zprvu spočítal, je ovšem divákovi hned jasné. Byla by ale škoda prozrazovat víc. Novinka Soused je příběh postavený na jasné zápletce, kterou je třeba vidět. Hraje se o šmírování, stalkingu, digitální stopě i jednom velkém zadostiučinění...

Hanuš s Donutilem přitom v ústředním střetu dvou postav podávají vynikající divadlo. Dočekalovi se povedlo vybrat skvělé herecké typy a oba herci se odvděčili přesně sedícími výkony.

A i když závěrečných pár minut patrně ve filmu sedne lépe než na jevišti, neubírá to novince potřebnou razanci a až thrillerový spád. Stihne Daniel blížící se odlet do Londýna? A bude vůbec chtít? Na tyto otázky nejlépe odpoví návštěva tohoto svižného, hodinu a půl dlouhého představení se pěknou a funkční scénou Davida Marka.