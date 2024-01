Jako když zapnuli atomovou elektrárnu, vzpomíná Hanuš na koncert Mikiho Volka

Postava zpěváka Mikiho Volka fascinovala Miroslava Hanuše dlouhodobě. Jednak proto, že je milovníkem klasického rock’n’rollu, a dále i proto, že jeho vystoupení sám zažil.

„Na pódium Lucerny nastoupil tlustý člověk v černém koženém ohozu a s černými brýlemi. Říkal jsem si nevěřícně, co to bude? Kapela pak ale spustila tři rokenrolové pecky a bylo to, jako když někdo zapne atomovou elektrárnu. A pak to všechno zase zhaslo a ten člověk se zase někam odpotácel,“ popisuje herec krátké, ale intenzivní setkání s českou legendou v časech, kdy Miki Volek, závislý na alkoholu a prášcích, spíše už jen žil ze své dávné slávy.