Už jste jedli kachní embrya? Můj kuchař terorizuje okolí, hlásí Štabrňák

Chlapi sobě prý budou „nelehkém údělu muže v současném světě“, co to přesně znamená? O čem bude novinka vyprávět?

O tom jak těžké je soužití s ženami a ještě těžší bez nich. V průběhu hry dojdou jednotlivé postavy k prozření (smích).

Máte dojem, že dnes skutečně žijeme s nelehkým údělem? Máme to těžší než dřív?

Každá doba přináší své. S věkem se mění úhly pohledu a nároky na vzájemné soužití a porozumění.

Můžete přiblížit vaši roli?

Jsem Richard, kuchař, ale živím se jako redaktor gurmánského časopisu a food bloger. A svými kuchařskými „výtvory“ v podstatě terorizuji své okolí.

Jak se právě vaše postava s tím výše zmíněným údělem vyrovnává?

Úroveň jeho kuchyně odpovídá jeho životu, takže občas uvaří skutečný blaf. A tak to má i v soužití s nejen opačným pohlavím. Jedli jste někdy např. kachní embrya?

V novince hrajete čtveřici chlapů žijících spolu v jednom domě. Máte s něčím takovým zkušenost?

V podobné pánské sestavě jsme deset let hráli představení Kutloch, takže vlastně ano.

Novinku režíruje Šimon Caban, je to poprvé, co se takto potkáváte? A jaký je režisér?

Už jsme se se Šimonem setkali několikrát. Poprvé před deseti lety při představení Děvčátko, od té doby přibyla ještě Šíleně smutná princezna a Saxana. Tohle je naše první setkání v čistě činoherním představení. No a co na jeho adresu dodat, herce má rád.

Kde vás diváci mohou dále vidět?

Na našich letních scénách, tedy divadla Studio DVA budu k vidění ještě v Broukovi v hlavě, Jezinkách a bezinkách, Poprasku na laguně a dalších. A sám se těším na premiéru druhé letní komedie na Vyšehradě Bez roucha, kterou si užiju jako divák.