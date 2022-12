Na laskavý humor není doba. Janžurová a Holubová tráví osamělé muže

Slavnou hru Jezinky a bezinky poprvé českému publiku představil Jan Werich, který ji viděl ve 40. letech na Broadwayi, kde se dočkala neuvěřitelných 1 444 repríz. „Málokdy jsem se tak zasmál jako tehdy a řekl jsem si, že budu-li mít někdy ještě vliv na divadlo, že bych tu hru rád na něm viděl,“ uvedl prý tehdy.

Populární hra Josepha Kesselringa se už u nás inscenovala opakovaně, poslední čtyři roky ji uvádí například pražské Studio Ypsilon se Zuzanou Kronerovou a Janou Synkovou. Příběh o dvou postarších dámách a jejich podivné zálibě v trávení osamělých mužů se nyní vrací v nové inscenaci pražského divadla Studio DVA. Kdo by neznal děj, lehce mu naznačí alternativní název: Arsenik a staré tety.

Iva Janžurová se prý původně nabídce bránila. „Ale představa, že budu mít volno, mě trochu vyděsila, tak jsem podlehla a nechala se přemluvit,“ přiznává. Zpočátku si prý s textem nevěděla rady. „Vím, že to hrály přede mnou báječný herečky, tak jsem si říkala, asi je to sousto, asi je to maso na kosti, které by mi mělo lahodit,“ popisuje Janžurová a zdůrazňuje, že komedie je nejtěžší divadelní útvar.

„No a nám zatím chybí základní partner ke komedii, a to je publikum. Někteří dokonce tvrdí, že u komedie teprve desátá repríza dává najevo, kde ubrat, kde přidat. Jsem zvědavá na to, jak bude publikum reagovat, jaký vítr nám dá. Režisérka byla velmi přátelská a laskavá,“ dodává slavná herečka v narážce na skutečnost, že novinku Studia DVA režíruje její dcera Sabina Remundová.

Šibeniční humor pomůže

Eva Holubová přiznává, že má raději humor šibeniční. „Miluju i ten laskavý, ale mám pocit, že není doba na laskavý humor. Co jsem začala vůbec humor vnímat, tak jsem dala přednost humoru černému, šibeničnímu,“ vysvětluje.

„A nejvíc zbožňuji, když je zjemněný. A právě taková ta britskost je, myslím, vhodná pro dnešní dny, protože doba se točí strašně rychle a my už nevíme z čeho si dělat větší starosti,“ přemýšlí herečka. Šibeniční humor nám prý může do dnešní doby dodat potřebný nadhled. „Můžeme si říci, že možná v takové grotesce žijeme. I to je naděje,“ dodává Holubová.

Ve vedlejších rolích se představí Roman Štabrňák, Radim Madeja, Jiří Ployhar či třeba Mojmír Maděrič. Zahraje si zde i sama režisérka Sabina Remundová. Po čtvrteční premiéře uvede pražská scéna Jezinky a bezinky hned v pátek a sobotu.