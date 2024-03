Po čem Češi touží? Naše Národní sbírka zlozvyků ožije v novém cirkusu

Nezvyklou kombinaci žánrů, tvůrců i témat nabízí aktuální novinka pražského novocirkusového souboru Losers Cirque Company. Středeční premiéra nazvaná Národní sbírka zlozvyků vychází z stejnojmenného projektu Kateřiny Šedé, která na speciální webové stránce nechávala Čechy dobrovolně shromažďovat svoje zlozvyky.

Lákavý materiál tedy Losers inspiroval k představení, které je jejich dosud největším setkáním s činohrou. Objevuje se zde totiž i zcela činoherní herečka Anna Kameníková. „Obecně mne lákají věci, co jsem nikdy nezkusila. A dále mne oslovila účast dramaturgyně Lenky Veverkové a režiséra Tomáše Dianišky. Dělat nový cirkus s těmito dvěma mi přišlo tak bizarní, že jsem u toho chtěla být,“ popisuje herečka známá ze seriálů či působení v Činoherním klubu a Divadle Na zábradlí.

Jsem poleno

„Roli mám čistě činoherní, jsem docela poleno, takže to bude na ostatních. Já maximálně popoběhnu,“ vyjádřila svůj vztah k akrobatickým číslům.

Kameníková si zde zahraje single třicátnici. „Nikoho nemá a asi by někoho mít měla. Není přitom schopná navázat vážnější vztah, protože jí na druhých vadí nejrůznější drobnosti,“ popisuje herečka roli. Hrdince se ale náhle otevře jakýsi šestý smysl, kdy rozpozná utajené zlozvyky všech kolem. „Skrze tuto vlastnost dojde k tomu, že na zlozvycích tolik nezáleží. Zamiluje se a má toho člověka ráda i s jeho zlozvyky. Je to takový jednoduchý zamilovaný příběh,“ shrnuje herečka.

Oceňovaný režisér a dramatik Dianiška je znám tím, že do svých děl roubuje narážky na popkulturu 80. a 90. let. „Celý příběh je odkazem na film Po čem ženy touží, kdy Mel Gibson slyší myšlenky všech žen,“ potvrzuje Kameníková, že o to nebudou diváci ochuzeni ani v novince Losers Cirque Company.

Vedle zmíněné herečky se v novince představí Vojtěch Fülep, Karolína Křížková, Lukáš Borik, Andrej Lyga, Adam Rameš a Jan Šikl. Národní sbírku zlozvyků uvádějí Losers ve svém domovském Divadle Bravo, nejbližší uvedení zde chystají v pondělí a úterý. „Teď řešíme, zda se bude hrát i na Letní Letné, ale potvrdit to nemohu,“ naznačuje Kameníková k dalšímu osudu představení.

Herečku čeká na jaře ještě jedna divadelní premiéra, zahraje si hlavní roli v novince pražského Divadla Letí nazvané Láska, argumentační cvičení. „Pojednává o Olive Oylové, holce Pepka námořníka a o tom, jak se vyrovnává se svojí rolí ve vztahu a se svým ženstvím. Je to také docela dost legrační, ale hluboký feministický kousek,“ směje se Kameníková. Tato novinka se ve Vile Štvanice dočká premiéry 2. května.