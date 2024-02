RECENZE: Nahá stehna a střepy v hlavě. Zábradlí vzdalo hold podivínům

Je to zvláštní sestava, kterou publikum aktuální novinky Divadla Na zábradlí nazvané Uvnitř banánu spatří na jevišti. Spolu s herci se totiž přenese na jakýsi hudební konkurz, kam zamířily ty nejroztodivnější existence. Dívka, co hraje na svá nahá stehna. Žalostná kopie Elvise Presleyho. Emo kytarista, co si vytahuje střepy z hlavy. Tesilový panáček, co ctí melodii. A mnoho dalších. Jeden po druhém se staví před mikrofon, poslouchají vemlouvavý hlas konferenciérky, jenž zní odněkud shůry a snaží se divákům prodat svůj talent. Nebo spíš to, co za talent považují.

Únorová premiéra pražské scény vznikla dle stejnojmenné knihy Pavla Klusáka, ve které autor zmapoval osudy bizarních zpěváků a kapel. Režiséru Janu Mikuláškovi a dramaturgyni Doře Štědroňové tak poskytl vynikající materiál pro jejich dramatickou tvorbu.

V úvodu tak diváci sledují defilé podivných či podivuhodných existencí. Michal Bednář, Kateřina Císařová, Dita Kaplanová či Jiří Vyorálek se předvádějí v komických kreacích, za kterými však divák chápe někde urputnou a někde naivně sympatickou snahu se prosadit ve velkém světě. Navzdory všem překážkám, které těmto individuím rodina, tělo či duše postavily do cesty.

Ač si Mikuláškova režie mnohokrát vystačila právě s takovým defilé postav (kdy herci nastolené téma před diváky dále rozvíjeli ve volných, nedějových situacích), tentokrát je to jiné. A je to dobře, výše popsaná část tvorby talentovaného režiséra se za ty roky na Zábradlí už docela vyčerpala a okoukala.

Posledním účastníkem onoho žalostného konkurzu je totiž jistý Daniel. Sympatický mladík trpící bipolární poruchou, která jej na jednu stranu pouští k tvorbě křehkých písní, ovšem na té druhé mu zcela komplikuje střet s každodenní realitou a společností. Právě on nakonec zaujme a dostane možnost svůj hudební talent rozvíjet dál. Diváci tak sledují jeho cestu za snem, kterou však nadále komplikuje jeho duševní nastavení. Nevíme, co je skutečnost a co se odehrává pouze v jeho hlavě. Naznačeným hotelovým pokojem a chodbou, které se náhle vynoří v hloubi jeviště, tak probíhá nejen on, ale i všechny bizarní postavičky z předchozího konkurzu.

Tvůrce zde inspiroval působivý osud Texasana Daniela Johnstonea, který hvězdy alternativní scény (v čele s Kurtem Cobainem) v 90. letech fascinoval svou průzračnou tvorbou a komplikovaným životem ovlivněným právě bipolární afektivní poruchou.

Uvnitř banánu 80 % Divadlo Na zábradlí Premiéra 2. února 2024 Režie: Jan Mikulášek Hrají: David Petrželka, Kateřina Císařová, Anna Kameníková, Dita Kaplanová, Johana Matoušková, Michal Bednář, Vojtěch Vondráček, Jiří Vyorálek, Tomáš Pospíšil

Podívaná to je sice jen těžko rozklíčovatelná, ovšem díky lehkosti a nadsázce, s jakou všichni herci ke svým rolím přistupují, je zábavná a vtipná. V ústřední roli nešťastného chlapce zaujme mladý herec David Petrželka, který tak na legendární scéně dostává velkou šanci. Zaujmou ale všichni, od úvodního konkurzu až po závěrečné originální nastudování hitu People Are Strange od The Doors. A kdo z divadla odchází s prvním potleskem, dělá tento večer obzvlášť velkou chybu. Anna Kameníková, Johana Matoušková a Kateřina Císařová jako The Shaggs totiž opravdu umí.

Pražské Divadlo Na zábradlí v loňském roce uvedlo několik vydařených premiér (mezi dalšími jmenujme Vzkříšení či Veřejné nepřátele), což se projevilo v aktuálních nominacích na Ceny divadelní kritiky. Scéna, kterou tamní tým vede už přes deset let, se tak po malém útlumu nadechla k další úspěšné fázi a zábavná novinka Uvnitř banánu je toho dobrým důkazem.