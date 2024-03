VIDEO: Ypsilonka slaví šedesátiny velkou výstavou. Uteklo to, říká Lábus

Dvě patra v Domě fotografie zabírá velkolepá retrospektivní výstava, kterou ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy pořádá Studio Ypsilon. Výstavní prostor v Revoluční ulici tak od 20. března do 19. května nabízí návštěvníkům celých šedesát let legendárního divadla skrze skutečné archivní skvosty.

„Těch šedesát let nebylo jednoduchých. Ypsilonka ale byla vždy deštníkem či ostrovem svobody. Považuji to až za zázrak, že se nám to podařilo lidsky udržet. Proto mne tento okamžik až dojímá,“ uvedl na pondělním zahájení výstavy ředitel a zakladatel divadla Jan Schmid.

První část výstavy nabízí převážně fotografie z inscenací. Diváci je zde na velkých panelech najdou uspořádané chronologicky po jednotlivých vývojových etapách divadla. „Na snímcích jsou zachyceny neopakovatelné a pro paměť důležité momenty snad téměř se všemi, kdo divadlem prošli a spolupracovali s ním. Procházku zpestřuje také zvukový průvodce s řadou hudebních a jiných vzpomínkových pozastavení, vztahujících se k bohaté historii divadla, nebo interaktivní mapa k současnému kmenovému představení Spálená 16,“ láká za divadlo Kateřina Kovandová.

Druhá část výstavy pak návštěvníky zaujme množstvím plakátů k inscenacím, jež v téměř nepřetržité řadě po celých šedesát let vytváří pro Studio Ypsilon právě Jan Schmid. Návštěvníci mají také možnost zhlédnout na výstavě několik poutavých televizních dokumentů o tomto legendárním divadle.

„Přemýšlel jsem, který herec byl u nás v Čechách padesát jedna let ve stálém angažmá. Dospěl jsem k jediném závěru, že to byla Jiřina Jirásková na Vinohradech. Takže já jsem druhý,“ uvedl pak na zahájení výstavy Jiří Lábus. „Nastoupil jsem tam po divadelní fakultě v roce 1972. Přesně si pamatuji ten večer, kdy jsme v Disku hráli absolventské představení žebrácké opery a kdy za mnou přišel Honza Schmid s Petrem Popelkou, jestli bych nechtěl jít do Ypsilonky do angažmá,“ vzpomínal slavný herec a jedna z nejvýraznějších tváří souboru. „Je to taková doba, uteklo to. A mám pocit, že to bylo v podstatě včera,“ dodal ještě.