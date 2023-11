Nepotřebuji se něčeho bát, stačím si sám se svými sny, říká Arnošt Goldflam

Muž mnoha talentů. Tak se výmluvně jmenoval nedávný dokument České televize, který se věnoval životní dráze Arnošta Goldflama. Sedmasedmdesátiletý divadelní profesor, herec, dramatik a spisovatel nyní režíruje novinku v pražském Studiu Ypsilon. Tedy své oblíbené scéně, ke které už jako mladý vzhlížel a se kterou dlouhé roky spolupracuje. Nová inscenace jeho hry Komedianti, která přibližuje dávno zaniklý fenomén kočovných herců, zde bude mít premiéru v úterý. Goldflam se nadále věnuje i psaní knih pro děti i dospělé. Pro obě tyto čtenářské skupiny zároveň mu ostatně právě v listopadu vyšla novinka Strašidelná Šumava.

Vaše Komedianty jsem už před lety viděl v Divadle Na Jezerce. Co vás k napsání této hry vedlo?

Zajímá mě, jak staří herci na začátku minulého století kočovali po vlastech. Rád čtu jejich vzpomínky, navíc jsem ještě některé z nich zažil, když hráli. Tak mě to zaujalo a inspirovalo. Na Jezerce se to přestalo hrát, protože zemřela výborná herečka Věra Kubánková, která hrála nápovědku. Takže se Komedianti stáhli. Mně se ale zdálo, že tento kus ještě není vyčerpaný.