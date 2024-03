Horákové provaz, vnučce štrúdl. Bydžovská si zahraje Brožovou-Polednovou

Na přátelské setkání, kde si několik seniorů předčítá poezii, dorazí soudní doručovatel a jedné ze stařenek předává obsílku. Tak začíná autorská novinka režiséra Jakuba Čermáka O polednách.

Jak už název trochu naznačuje, adresátkou obsílky je hlavní hrdinka - Ludmila Brožová-Polednová - nechvalně známá prokurátorka z vykonstruovaných procesů 50. let. Tedy „dělnická prokurátorka“, která se aktivně účastnila politického procesu s uměle vytvořenou skupinou okolo Milady Horákové a Záviše Kalandry. Podílela se i na vyšetřování faráře Josefa Toufara. Jako jediná účastnice justičních vražd z časů tuhého komunismu byla v závěru svého života odsouzena a ve svých 88 letech se v roce 2009 stala nejstarší českou vězeňkyní.

„Pocházím z rodiny, kde skoro všichni prarodiče byli přesvědčenými komunisty. A jsem si skoro jistý, že v 50. letech procesy schvalovali. Jejich vztah ke komunismu pro mě bylo později těžké téma, jehož otevření často končilo nějakou nepříjemnou hádkou nebo konfrontací,“ uvedl ke své novince Čermák. „V rámci zachování rodinných vztahů jsem se mu nakonec začal vyhýbat. Ale samozřejmě mě to přivedlo k myšlence, co bych dělal, kdyby například byla moje babička právě takovou prokurátorkou, která se podílela na smrti nevinných lidí. Jak by to ovlivnilo můj pohled na ni? A mělo by smysl po tolika letech s ní účtovat? Bránil bych ji, nebo bych přijal verdikt spravedlnosti? To všechno v inscenaci do hloubky zkoumám,“ upřesnil autor a režisér.

Do hlavní role obsadil Zuzanu Bydžovskou, tedy herečku, která v jeho režii už ztvárnila postavu Prezidenta v sarkastickém kusu Očistec si zaslouží každý. Roli jí prý nyní psal přímo na tělo. V dalších rolích se objeví Ivana Uhlířová, Zoja Oubramová, Miloslav König, Veronika Janků a Daniel Krejčík. „Hraji soudního doručovatele, novinářku, režiséra, co učí bývalou dělnickou prokurátorku zahrát lítost a asi největší prostor mám v roli její vnučky,“ uvedl Krejčík. S výjimkou Bydžovské si totiž všichni ostatní herci dělí více rolí.

„Jakub mi napsal krásný monolog, kdy vnučka řeší, jak se postavit k babičce, která jí sice miluje a při každé návštěvě jí upeče štrúdl, ale ve chvíli kdy se dozví, že její babička byla zodpovědná za oběšení političky, bojující za demokracii a svobodu, tak neví, jak se má k babičce postavit. Tato scéna se mnou hodně rezonuje, někdy je těžké vnímat ve svém nejbližším okolí lidi s odlišným politickým názorem i přes to, že je v hloubi duše milujeme,“ popisuje herec, který se v Čermákově režii objevuje pravidelně a zaujal tak například hlavní rolí v Dánské dívce v Divadle Na Fidlovačce.

„Diváky můžu uklidnit, nemusí se bát, že by představení bylo příliš temné, naopak srší vtipem a je velmi sarkastické. Kdyby měli opačnou obavu z přílišné lehkosti a znevažování, ujišťuji je, že z představení bude i mrazit,“ naznačil ještě Čermák. „Ona je někdy nejvíc absurdní realita. Už jenom to, že po více než padesáti letech od provinění soudíte téměř stoletou skoro slepou seniorku,“ navazuje Krejčík. „Neznám pochybnější hodnotu než je spravedlnost. Někdy je asi snazší řešit dokola prohřešky minulosti než si pokládat otázky, jaká bude naše budoucnost. Komedie vždycky vzniká z tragédie. Ač je to bizarní, jdou ruku v ruce. V Polednách se úplně přirozeně mísí,“ přemýšlí herec.

Ten se s Bydžovskou, která rozhovory téměř neposkytuje, na divadelních prknech potkává nepřetržitě už deset let. „Měl jsem pocit, že ji za ty roky mám už přečtenou, že vím, jak hraje a jak o rolích přemýšlí. Ale opět mi došlo, jak je výjimečná. A to tím, že hraje zase jinak, než jak by se dalo očekávat. Navíc málokterá herečka jejích kvalit a věku by šla zkoušet s mladými lidmi do alternativního prostoru, kde spolu sdílíme všichni jednu chodbu jako šatnu, nefunguje tam varná konvice a zkoušet se dá nejlíp ve dvou mikinách a kulichu,“ upozorňuje Krejčík. „Zuzana je obrovsky lidská, jak na jevišti, tak v soukromí. Možná i proto může hrát bývalou dělnickou emeritní prokurátorku tak, že se diváci chtě nechtě zamyslí nad tím, jak velká její vina vlastně byla,“ upozorňuje.

O polednách má totiž premiéru tuto neděli v pražském kulturním prostoru Venuše ve Švehlovce. Novinka se stane součástí repertoáru Čermákova zdejšího divadelního uskupení Depresivní děti touží po penězích. První reprízu plánují na pondělí 25. března.