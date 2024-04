Mám pocit, že si nezasloužím být milovaná, říká o rozvodu Tori Spellingová

„Nikdy jsem se necítila víc sama. Nemám pocit, že si zasloužím být milovaná. Tak to je. Je to prostě ve vás, ne něco, co jste chtěli nebo si vytvořili. Začne to, už když jste mladí. Změnit to není jednoduché a ani nevím, jestli to jde,“ řekla Spellingová ve svém podcastu, kde také volala manželovi a oznámila mu, že podala žádost o rozvod.

„Je tu taková divná věc, o které jsem předtím nevěděla, že musíte dávat pozor ohledně svého bývalého,“ uvedla herečka s tím, že je důležité také to, kdo podal žádost jako první. „Musela jsem podat žádost a projít tím procesem a když pak žádost přijali a zveřejnili, teprve pak jsem mohla zavolat a informovat svého ex.“

Tori Spellingová, Dean McDermott a jejich děti (Los Angeles, 12. června 2023)

Spellingová se chtěla rozvádět už před 15 lety. Neudělala to, protože nechtěla manžela ranit a chtěla také ochránit děti. S McDermottem mají celkem pět potomků Liama Aarona (17), Stellu Doreen (15), Hattie Margaret (12), Finna Daveyho (11) a Beaua Deana (7).

„Upřímně, náš vztah se změnil, když přišly děti. Vždy jsme říkali, že nebudeme rodiče, kteří se změní. Budeme náš vztah brát jako prioritu. Budeme chodit na rande. A nic z toho se nestalo. Zaměřila jsem se jen na děti,“ uvedla herečka.

Manželé se snažili problémy řešit, navštěvovali terapie. Chtěli vztah zachránit. K podání žádosti o rozvod přispělo McDermottovo časté pití. V současnosti ale už abstinuje.

„Když pil, bylo to těžké. Věděla jsem, že to nedopadne dobře. Mohl si dát dva drinky, někdy pět nebo šest. Vždy jsem viděla, jak dopadl a říkala si, že je to tu zas. Bylo to jako tancovat na skořápkách, cokoliv jsem řekla, bylo špatně. Byl to boj, mentální boj,“ řekla Spellingová.

McDermott řekl letos v březnu, že Spellingová je stále jeho největší fanynkou a na dálku ho podporuje. „Víte, ona chce, abych byl šťastný. A v tom je strašně skvělá žena. Je jedna z nejmilejších lidí, které jsem v životě poznal,“ prohlásil herec pro web Page Six.

Spellingová a McDermott se poznali v roce 2005 na natáčení filmu Myšlenky na vraždu. Oba v té době byli zadaní. Vzali se v květnu roku 2006 na Fiji.