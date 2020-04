Národní odkládá většinu jarních premiér na podzim, několik oper ruší

„Premiéry u kterých je to z provozních a ekonomických důvodů možné, přesuneme do příští sezony. Logicky pak některé plánované premiéry z příští sezony přesuneme do sezony přespříští,“ uvedl pro iDNES.cz ředitel Národního divadla Jan Burian.

„Výjimkou je rozsáhlý program Opery, kde už se neuskuteční premiéra Krále Rogera a budeme muset pravděpodobně zrušit i část dalších nových produkcí. Vše záleží, kdy budeme moci začít normálně pracovat a hrát. Jsme závislí na spolupráci s desítkami renomovaných zahraničních umělců a pro uvádění nebo zkoušení řady operních titulů se bez nich neobejdeme,“ dodal ředitel první scény.

Ohledně tří zbývajících premiér, jež měla tuto sezonu ještě uvést Činohra Národního divadla, už je jasno. Těsně před premiérou měla Mikuláškova inscenace Stát jsem já, nově se poprvé odehraje 8. září. Plánovanou činoherní premiérou jara byl experimentální kus Kamily Polívkové Duchové jsou taky jenom lidi, novinka se na Nové scéně objeví 29. října. Očekávanou událostí byl Fričův Idiot s Patrikem Děrgelem v hlavní roli, diváci si na premiéru musí počkat až do 19. listopadu.

Národní divadlo navíc slibuje více aktivit do koronavirových časů. Na rozdíl od jiných předních scén zatím nenabízí streamy či on-line talkshow, členové činohry jsou však aktivní na oficiálním YouTube kanále.

Po úvodním „Národním kurzu šmíry“ nyní na odlehčení situace nabízejí na pokračování kurz dvouhlasného zpěvu Pavly Beretové a Magdaleny Borové, či třeba čtení básní Igorem Orozovičem a Robertem Miklušem. Herci se věnují i čtení recenzí k inscenacím, kde účinkují.

Dramaturgové pak k nahlédnutí nachystali své přednášky, původně určené středoškolákům. „Další videa podobného typu budou pravidelně přibývat – po dohodě s partnerskými školami a členy našeho klubu ND Young budeme naplňovat nejakutnější požadavky našich mladých diváků i jejich pedagogů,“ slibuje činohra. Do budoucna chystá i podcasty, kde bude k poslechu většina přednáškových večerů pod hlavičkou ND Talks či Dramaturgické varieté Marty Ljubkové.

Balet Národní divadla pak přichází s programem Protančíme tím. Na svém Facebooku už uveřejnil populární video zachycující domácí přípravu tanečníků a dále slibuje spuštění on-line tréninků.

Těšíme se, vzkazuje Národní divadlo svým divákům: