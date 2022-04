Putin už Suchého nezastaví. Nižní Novgorod si tropí šoufky nejen z VŘSR

Za nejtrapnější pozvánku v historii divadla Semafor označil Jiří Suchý psaní, kterým zve na středeční premiéru přepracovaného muzikálu Nižní Novgorod. Za poslední dva roky totiž avizoval hned čtyři premiérové termíny, které se musely pro vnější důvody rušit. „Za první tři zrušené premiéry může covid, za 25. únor 2022 Putin,“ uvádí v pozvánce Suchý.

Pro poslední odsunutí slavnostní premiéry se totiž šéf divadla rozhodl v souvislosti s válkou, kterou přesně v tu dobu zahájil ruský prezident na Ukrajině. „Najednou jsem měl pocit, že by mohl v divácích vzniknout názor, že jsme kámoši Putina,“ vysvětlil to tehdy.

„Chtěli jsme to uvést jako ‚dárek‘ k Vítězství pracujícího lidu,“ popisuje nyní Suchý v narážce na dobový oficiální název puče z roku 1948. „Jenže vypukla válka a já najednou cítil, že hra, která se výhradně zaobírá rokem 1917, je náhle trochu anachronismus. Když se aktuálně dějí takové hrůzy,“ vysvětluje další odklad. Muzikál Nižní Novgorod, který se zabývá okolnostmi takzvané Velké říjnové socialistické revoluce (VŘSR), se tak rozhodl opět trochu přepracovat.

„Hra zůstala tak, jak jsme ji secvičili, ale nyní obsahuje několik nových glos, poznámek a dvě nové písničky,“ vypočítává autor i režisér, jak se pokusil novinku přiblížit současnosti.

„Ovšem vzhledem k tomu, že se děj odehrává v roce 1917, nepadne ani slovo o Ukrajině a Putinovi. Bude to pouze v jakýchsi symbolech. Ale jak mám zkušenost s naším divákem, čte mezi řádky a přesně bude vědět, kam která věta míří,“ uvažuje divadelník, skladatel i výtvarník.

„Náš Novgorod je vysněný, na mapě jej nenajdete, nachází se v něm námořnická krčma. Ten pravý má přitom k moři dál než my,“ upozorňuje Suchý. Do děje přidal i malou kutálku složenou z mladých lidí vydávajících se za Američany, kteří hrají jazz či zpívají o válce Severu s Jihem.

Pomsta studenta

Muzikál Nižní Novgorod s hudbou Ferdinanda Havlíka měl původní premiéru už v roce 1992. „Neměl jsem zrovna nápad na nosnou novou hru, tak jsem si říkal, že zkusím obnovit nějakou starou,“ vysvětluje šéf Semaforu, který musí vzhledem ke grantům vyprodukovat dvě premiéry ročně. „A Novgorod mi padl do oka. Když jsem si ho totiž pouštěl ze záznamu, zjistil jsem, že skýtá spoustu nevyužitých možností,“ vysvětluje. Svůj původní námět tak díky novým zkušenostem dotáhl, poněvadž je prý zase o třicet let starší a leccos ví.

Muzikál vypráví o studentovi, který ještě za cara chystal revoluci, jež se nevydařila a studenta zastřelili. „Mrtvý se nyní mstí. Připravuje Velkou říjnovou revoluci a jako hlavní hybnou sílu si vybere zběhlého generála Šolomonova,“ popisuje autor, který si právě generála zahraje. „Avšak ten odmítne. A proto se Říjnová revoluce koná až v listopadu,“ dodává Suchý. V roli Varvary se objeví Jitka Molavcová.

Putin snad už tedy Suchého znovu nezaskočí. Horší to však může být s faktorem, který překazil premiéry z 24. dubna 2020, 7. listopadu 2020 a 25. února 2021. „Když jeden z významnějších herců dostane covid, jsme namydlení. A to by bylo už páté zrušené datum, nevím, co bychom si počali,“ připouští divadelník, že se uvedení Nižního Novgorodu nyní zdá jako prokleté.

„Nechali jsme na nové verzi práce jako na třech hrách dohromady. Kdyby to nedopadlo, bylo by to smutné. Ale já myslím, že to dopadne, my si věříme,“ dodává a přiznává, že ještě v pondělí u piana dopilovával některé party. „V noci se mi zdálo, že baryton a saxofon není náležitě využitý. Ve středu máme ještě generálku, tak tam přinesu nové prvky. Ale bude to jen větička – nic, co by bylo třeba extra zkoušet.“

Podobným způsobem jako aktuální Nižní Novgorod pak Jiří Suchý následně patrně zpracuje kus Poslední štace, který měl premiéru v dubnu 1968.