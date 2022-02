Nejsme kámoši Putina, vysvětlil Suchý náhlé stažení Nižního Novgorodu

Změnu uvádí pražské Divadlo Semafor na svých stránkách. „My, co pamatujeme bratrskou pomoc, které se nám dostalo v srpnu 1968, jsme se rozhodli počínaje 25. únorem 2022 nahradit naši komedii Nižní Novgorod improvizovaným pořadem, který jsme nazvali Tulipán vadne. Premiéra se koná, ale jinak, než jsme zamýšleli.“

Sám Jiří Suchý důvod změny vysvětlil Českému rozhlasu v pořadu Mozaika. „Hra Nižní Novgorod je sice silně namířená proti bolševické revoluci v roce 1917, ale Rusko tam ještě za cara vyznívá velice kladně. Není tam intrikán, záporná postava. A já jsem najednou měl pocit, že by mohl v divácích vzniknout názor, že jsme kámoši Putina,“ popsal Suchý.

„Nechci ublížit Rusům, kteří za nic nemůžou a třeba demonstrují v různých městech, ale není doba na uvedení takového muzikálu,“ dodal autor a režisér novinky, který v ní měl i vystupovat.

Improvizovaný pořad Tulipán vadne divákům nicméně některé úseky původně plánované premiéry nabídne, „aby diváci věděli, o čem je řeč“. Jak upozornila ČTK, název pořadu odkazuje k textu známé semaforské protiválečné písničky Tulipán, kde se zpívá „Když výstřel padne, voják se kácí, tulipán vadne, barva se ztrácí, i kytka pozná, že bitva hrozná životu nesvědčí“.

Prvního improvizovaného večera se jako divák zúčastnil i historik Pavel Kosatík. „Otevřely to dvě písničky v Suchého podání, Jó, to jsem ještě žil a Tulipán. Takhle na dálku psané to může vypadat, že to byl třeba jenom nějakej zopakovanej starej patos a tak, ale houby, tím Suchým, těma divadelníma prknama a veškerým tím semaforským etherem se to bleskově rozdýchalo tak, že jsem měl hned brejle plný bekotu,“ uvedl historik na svém facebookovém profilu.

Muzikál Nižní Novgorod s hudbou Ferdinanda Havlíka napsal Jiří Suchý ještě před revolucí, k divákům se ale dostal až v roce 1992. Autor se jej po více než pětadvaceti letech rozhodl předělat a doplnit. Jeho uvedení nicméně musel několikrát posunout kvůli covidu a lockdownům. Páteční premiéra po třiceti letech tedy měla být definitivní tečkou za dlouhým obdobím odkladů.

Pro aktuální situaci na Ukrajině se ovšem Suchý rozhodl muzikál opět trochu přetvořit. „Bylo by mi líto souboru, který čtvrt roku velice usilovně pracoval a teď by to mělo přijít vniveč,“ řekl ještě legendární divadelník Českému rozhlasu.

Začátkem roku Jiří Suchý oznámil, že se jeho divadlo postupně vrátí k původní myšlence sedmi malých forem, ze které vznikl název Semafor. V programu tak postupně dostanou svůj prostor žánry hudební komedie, divadlo poezie, historie písniček, jazz, výtvarné umění, film a volný žánr. „Divadlo se stane tím, čím bylo na začátku,“ uvedl v lednu šéf a zakladatel slavné scény.