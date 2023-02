O čem by si telefonoval vyhořelý Lukašenko s Kimem? ptá se Lukáš Pavlásek

Tématem chystané komedie je obecně osobnost diktátora trpícího syndromem vyhoření. „Podstata komiky spočívá ve shazování nějaké vážnosti. Diktátoři a jejich přebubřelé ego jsou proto skvělé téma. V dnešní době to může fungovat jako určitá terapie,“ říká Lukáš Pavlásek, který je autorem hry, písňových textů a představí se i v hlavní roli.

Pro Pavláska to je první premiéra v pozici autora. Díla Charlieho Chaplina či Sashy Barona Cohena, kteří už v minulosti problematiku diktátorů spojili s komedií, pro něj ovšem přímou inspirací nebyla.

„Snažil jsem se to dělat jinak. Téma mne zajímá z hlediska soukromí diktátorů. Přemýšlel jsem nad tím, co takový autokrat v soukromí dělá a začal jsem s tím, že trpí krizí středního věku. Představte si Putina, Kima nebo Stalina trpícího syndromem vyhoření. Stejně jako se stává manažerům v jejich práci. Co takový diktátor udělá? Půjde na terapii? To byla pro mne výchozí komediální situace,“ popisuje herec a komik.

Pavlásek upozorňuje, že o lacinou politickou satiru nepůjde. „Zazní tam konkrétní jména, když si diktátor volá s ostatními diktátory, ale jinak jsem vycházel ze své imaginace. Kdyby Lukašenko volal Kimovi, o čem by si asi povídali? Nechal jsem se prostě unášet fantazií,“ naznačuje. „Zároveň to můžeme chápat jako krizi diktátorského věku. Už o ně prostě dneska nikdo nestojí a oni tu jsou stále.“

Pražské Divadlo Broadway je známo především muzikálovou produkcí, jeho producent Oldřich Lichtenberg ovšem tentokrát vsadil na žánr činohry. Překvapí i jméno režiséra, novinka totiž vzniká pod taktovkou Vladimíra Morávka. Uznávaný režisér známý svými rozmáchlými režiemi v Národním divadle či Huse na provázku bude na této soukromé scéně režírovat vůbec poprvé.

Spolupráce mezi muzikálovým producentem a oceňovaným režisérem prý vyšla až napotřetí. „Když na Vinohradech skončil Višňový sad, bylo to Dáše Havlové moc líto a zvažovali jsme možnost, že by se to nepravidelně hrálo v nějakém velkém prostoru. Nakonec z toho ale sešlo. To byl první pokus. Tím druhým měl být muzikál na motivy života a díla Waldemara Matušky, což se ovšem kvůli covidu odkládalo a pak se to krylo s jinou mojí režií,“ doplnil Vladimír Morávek. Jeho osobitý styl se tak na Broadwayi objeví až nyní.

Pavláskův text ho zaujal. „Myslel jsem si, že je to shoda jmen, že nějaký skvělý dramatik napsal výbornou hru. Naprosto si mne získala, neboť je důležitá, neuvěřitelně vtipná a múzická. Odzbrojující groteska na téma pitomec není spokojen s tím, jak se cítí,“ uvedl režisér na adresu chystané inscenace.

Dva vykolejenci

„Byl jsem nadšený, poměrně jsme si padli do oka. Naše novinka přináší spoustu překvapivých věcí: já se uvedu jako autor, Vladimír se představí v komerčním divadle, někoho třeba překvapí herecká kombinace. Ovšem divadlo a zábava musí neustále překvapovat,“ míní Pavlásek.

„Dohromady jsem je dala já,“ přiznává Veronika Žilková. „Pracovala jsem s Vladimírem na Vinohradech a jsem jeho dlouholetá fanynka v Huse na provázku. A protože znám poetičnost Lukáše Pavláska, řekla jsem si, že k trochu vykolejenému Pavláskovi sedí nejlépe trochu vykolejený Morávek. V podstatě jsem se hůř vdala, než jsem obsadila tuto hru. Tady jsem se opravdu trefila a připadám si jak dohazovačka ze Ženitby,“ popisuje herečka, která nyní v Divadle Broadway působí nejen na jevišti ale i jako činoherní dramaturg.

„Při prvních setkáváních Morávka s Pavláskem jsem si říkala, že ti dva přeci musí pochopit, že mají stejnou chemii. Na třetí pokus se to povedlo. Takže doufám, že se Pavláskův pohled na fenomén diktátora díky Morávkově optice rozhýbe jako živý obraz,“ popisuje Žilková. Právě na její popud totiž Pavlásek hru o diktátorovi napsal.

„S nabídkou udělat hru o Putinovi a obecně diktátorech mne oslovil Oldřich Lichtenberg. To se mi hrozně zalíbilo, protože jsem v politice působila a ten svět mi byl blízký,“ popisuje Žilková.

„On sám se jako příznivce Zemana dostal do patové situace, když viděl, že se svět řítí do záhuby. Lichtenberg je jeden z nejúspěšnějších muzikálových producentů, na Broadwayi má vyprodáno třicet let, takže musí rozumět vkusu lidí. A když se tento producent, co dělá jen muzikály, rozhodne pro politické divadlo, je to jeho odvaha,“ zdůrazňuje.

Hlásí se k V+W

Generály v dalších rolích ztvární Tomáš Matonoha a Milan Peroutka. Společně s Lukášem Pavláskem si zde dokonce zazpívají a zahrají na kytary. Hudbu na Pavláskovy texty napsal František Táborský z Chinaski, scénu navrhl Daniel Dvořák. Novinka Já, diktátor má v pražském Divadle Broadway premiéru naplánovanou na 19. dubna.

Tvůrci v čele s Morávkem upozorňují, že jde shodou náhod o datum totožné s premiérou slavné Vest Pocket Revue. K odkazu Osvobozeného divadla Jiřího Voskovce a Jana Wericha se prý hlásí a nově ustanovenou činoherní linku jinak muzikálového divadla proto nazvali Vest Pocket Broadway.

„Mám i další nápady a těším se, že pokud tato premiéra dopadne dobře, budeme je s Vladimírem rozvíjet,“ dodává Pavlásek, který během covidu už jednu hru napsal. „Jmenuje se Kretenténa a je to situační komedie o manželském páru za karantény.“