Minimalismus zvukem i pohybem. INspiraCi chystá orchestr s tanečníky

Výsledné dílo vzniklo z nápadu nějakým způsobem zadaptovat kultovní skladbu In C amerického minimalisty Terryho Rileyho. „Původní nápad se trochu změnil, nakonec bude výsledek skladbou pouze inspirovaný,“ podotýká Reindl a vysvětluje tak název novinky. Ve slově inspirace totiž zůstávají zvýrazněna velká písmena IN C, aby odkázala na původní Rileyho skladbu, která pomohla definovat repetitivní minimalismus. „Hudební minimalismus má různé podoby, v tom repetitivním se opakují hudební fráze, je založený na hypnotickém opakování,“ popisuje Reindl daný žánr. Skladatel nakonec pro představení napsal hudbu novou, ale podle stejných principů.



„Ve zmíněné skladbě In C totiž nemají muzikanti pevně dané party, mají určené jen segmenty, které opakují, jak chtějí. Je v tom tedy prvek improvizace a skladba zazní pokaždé trochu jinak.“ Reindl objasnil i svůj postup, tedy práci s takzvanými elastickými frázemi. „Tyto fráze se neopakují doslovně, postupně se různě roztahují v čase, vkládají se do nich nerovnoměrně pauzy,“ upřesňuje a dodává, že vedle Rileyho ho inspirovala i práce hudebníka La Monteho Younga.

Reindl bude svou hudbu spolu s Orchestrem Berg hrát v Arše naživo. „Z Orchestru Berg dorazí menší obsazení pěti hudebnic, já budu dělat živou elektroniku a hrát na indické bubny tabla. Vyskytne se i beatbox,“ upřesňuje Reindl.

Celek odlišný od dílků

Choreografii pro tanečníky připravila členka souboru 420PEOPLE Sylva Šafková, která upozorňuje, že INspiraCe není koncipována jako dějové představení. „Jde spíše o pohybovou interpretaci hudby a její vizualizaci ve formě moderního tance. V širších souvislostech lze pak představení vnímat jako obraz toho, že opakující se činnosti v jemných variacích mohou vytvořit celek, který má kvalitu zcela odlišnou od dílčích částí, z kterých sestává,“ uvažuje tvůrkyně, kterou původně zaujala zmíněná skladba In C . „Pracuje na principu několika desítek krátkých hudebních frází, které jednotliví hudebníci mohou opakovat v libovolném počtu. Každé představení je tak jedinečné. Zaujalo mě, zda by podobný princip nešel použít i v choreografii.“

Šafková se s Orchestrem Berg nesetkává poprvé. „Spolupracovala jsem s nimi již při svém absolventském představení na HAMU a pak i na půdě Národního divadla v představení Zlatovláska a Timing. Pokud jsem chtěla využít živou a moderní hudbu, pak Orchestr Berg pro mě byla jasná volba. Díky nim jsem i navázala spolupráci s Tomášem Reindlem, který vytvořil opravdu působivou hudbu,“ vykládá, jak se zrodilo setkání několika různých tvůrců.

Tanečníky, kteří musí pružně reagovat na nestálou podobu skladby, budou v novince Francesca Amante, Tomáš Červinka, Francesca Ginepro, Simona Machovičová a Filip Staněk. „V některý moment se budou po pódiu pohybovat i muzikanti,“ prozrazuje ještě Reindl.

Výtvarnou složku představení má na starosti scénografka Anna Chrtková. „Výsledný dojem by pak měl podtrhnout i světelný design Martina Špetlíka,“ dodává Šafková.

INspiraCi bude možné v Divadle Archa poprvé vidět 17. a 18. srpna.