Tak nám zabili Andreje! uslyší dobrý voják Švejk za světové pandemie

Parafráze známého momentu Haškova Švejka se objeví i v novém zpracování Osudy dobrého vojáka Švejka za světové pandemie, které ke stému výročí vydání literární klasiky přichystali režisér Jakub Čermák a scenárista Jiří Ratajík v rámci tvorby souboru Depresivní děti touží po penězích. Natočili seriál o šesti krátkých dílech.



„Napadlo nás to ještě za lockdownu,“ vysvětluje Čermák, proč se první tři videa dotýkají čistě doby pandemie a ukazují, jak Švejk zvládá domácí karanténu či Švejka v očkovacím centru.

„Když se provalila vrbětická kauza, připsali jsme díl Švejk nočním hlídačem ve Vrběticích. Postavu Švejka jsme tedy ve ztvárnění Pavla Neškudly posunuli do současnosti. Nějakým způsobem pojmenovává absurditu, ve které jsme všichni žili,“ vysvětluje režisér. „Bylo zajímavé klást si otázky, kdo je Švejkem současnosti a jak by Haškova postava zapadla do dnešní doby,“ pokračuje.

Švejk navíc v každém díle nese na tričku portrét osobnosti, která se proslavila nějakým citátem. „V jednom díle je to třeba tričko s Lukášem Pollertem a jeho větou o třech promile přemnožených primátů.“

Kompletní seriál se dočká premiéry 12. srpna v prostoru pražských Kasáren Karlín, kde tři menší pražská divadla příští týden společně pořádají letní scénu.

„Výhledově jej pak uvolníme v online prostředí,“ dodává režisér. „Říkali jsme si, že by bylo dobré natočit Švejka na olympiádě a že se další motivy průběžně objevují. Ovšem pro naši malou divadelní skupinu je formát mikroseriálu finančně náročný, takže jsme rádi, že jsme zvládli šest dílů.“

Jeho soubor Depresivní děti jinak na léto nachystal ještě divadelní premiéru Zlý jelen, v „radikální úpravě“ Klicperovy klasiky hrají Daniel Krejčík či Anežka Rusevová. „Koncipovali jsme to jako letní zábavnou komedii, ovšem dokázali jsme v prastaré hře najít současné motivy životního prostředí nebo genderu,“ popisuje Čermák.

Derniéry se naopak v srpnu po šesti letech dočká oblíbený kus Milostný dopis ženě, kterou nemilujeme. „Lidé na něj chodí neustále, ale musíme už s těžkým srdcem uvolnit místo novějším inscenacím.“