Letní Letná vyhlíží francouzský ročník, v pondělí začínají stavět šapitó

Letošní už 18. ročník novocirkusové přehlídky oficiálně startuje 12. srpna a potrvá do konce měsíce. Pořadatelé lákají na řadu zahraničních hvězd, letos shodou okolností všechny z Francie. Soubor Cirque Le Roux přiveze noirovou show Deer in the Headlights, Compagnie 100 Issues nezařaditelný kus Don’t Feed the Alligators a Cirque La Compagnie dynamické představení L’Avis Bidon.

Všechny tři zmíněné soubory zahrají ve stanech, do čtveřice je doplní company Les Filles du Renar Pâle, která svoje Résiste odehraje venku. Jejich provazochodkyně Johanne Humbletová ostatně celý festival zahájí.



„Všechna zahraniční představení jsou skvělá, za to ručím. Každé má trochu jinou poetiku,“ vysvětluje Turek, proč by jen těžko jmenoval jednoho favorita. „Divák si určitě vybere, na webových stránkách máme trailery, takže může dopředu trochu posoudit, jakým způsobem která company pracuje.“

Ředitel festivalu slibuje premiéry a reprízy oblíbených kusů i na poli českého nového cirkusu. Losers Cirque Company sem přivezou nedávnou novinku Konkurz, Cirk La Putyka zbrusu nové Runners. „Program je velmi našlapaný. I co se týče nabídky pohádek, tam jsme přidali openairová představení,“ láká.

Příští rok s jezírkem

Pandemie koronaviru loni způsobila, že se místo standardního ročníku konala jen okleštěná „light“ verze. Letos se diváci mohou těšit na klasickou nabídku programu, zázemí, občerstvení i dalších aktivit.

„Co se rozsahu týče, vracíme se do normálních kolejí. Doufáme, že festival bude jako dřív. Na opatření ohledně roušek a testů si, myslím, už diváci zvykli,“ přemítá ředitel.

I když jedna zásadní změna diváky čeká. „V místě, kde jsme vždy měli openairová představení, začíná magistrát budovat jezírko. Středovou část festivalu jsme tedy museli vynechat; většina tamního programu i občerstvení se přesunula blíž ke Špejcharu,“ popisuje Turek. Příští ročník tak prostor festivalu zřejmě obohatí vodní plocha, hotovo by mělo být ještě letos. „Budeme pak dělat akce u jezera a na jezeře.“

I přes roky praxe a profesionální tým si totiž Letní Letná nadále zakládá na cirkusové živelnosti. „Každý rok se snažíme být kreativní a alespoň trochu proměnit areál, přidat nějakou drobnost. Festival tak neusedává na místě,“ dodává Turek.

Vstupenky na Letní Letnou lze zakoupit skrze stránky festivalu, ten však tradičně nabízí i program zdarma.