Ať zavřou všechna divadla a nekádrují, kdo víc prská, míní šéf Broadwaye

Lichtenberg přitom upozorňuje, že by pochopil a akceptoval zavření všech divadel. „Rozumím tomu, že se koronaviru musíme postavit, to má logiku, dělají to tak všude ve světě. Ale nevím, jak dospěli k tomu, že zrovna při muzikálu se víc prská než v činohře. A co třeba balet, třicet udýchaných tanečníků na scéně nevadí?“ uvažuje šéf muzikálové scény.

Proto prý Prymulovi napsal, ať se pochlapí a zavře všechna divadla, ale ať nekádruje, který obor je více či méně bezpečný. „Beztak hrajeme pro poloprázdné sály, lidé moc nechodí. Právě teď vynahrazujeme zrušená jarní představení, v pátek máme obnovenou premiéru Kata Mydláře, zahrajeme tři reprízy – a zase diváky pošleme domů,“ shrnul Lichtenberg.

Zrušení přestávek podle něj oslabený provoz znemožní úplně. „Močový měchýř má své limity, žízeň taky, už dávno pití prodáváme v uzavřených obalech. Ale každé další omezení odradí publikum definitivně,“ varuje šéf muzikálové Broadwaye.

Na situaci zareagoval i producent a majitel Divadla Kalich Michal Kocourek. „Na jednu stranu jsem rád, že po hlavní hygieničce Rážové, pánech Zaorálkovi a Hamáčkovi i ministr zdravotnictví Prymula potvrdil, že se lidé v divadlech mohou cítit bezpečně, zároveň ale není pravda, že zamýšlené restrikce nepoškodí ekonomiku. Jako nedotované divadlo jsme životně závislí na každé koruně od diváků, zvlášť po bezmála půlročním zákazu činnosti,“ upozornil.

„A nemožnost provozovat občerstvení i zákaz uvádění muzikálů, které tvoří polovinu našeho hracího týdne a jsou ekonomickou oporou našeho fungování, se nás pochopitelně velmi bolestně dotknou, přijdeme o podstatnou část finančních prostředků. Opět tu dochází k tomu, že tak závažná rozhodnutí nejsou konzultována s odborníky s letitými zkušenostmi z oboru. Takže tímto ministr Prymula nám jako soukromému divadlu nepomohl. Stejně jako děláním z Prahy města zasaženého morovou ranou. Přitom my se tu všichni snažíme žít co nejnormálnější život a samozřejmě k situaci přistupovat se zdravým rozumem. Ale mně přijde, že naše vláda dělá všechno pro to, aby občany právě o ten zdravý rozum už definitivně připravila,“ uvedl Kocourek.

Koronavirus miluje zpěv?

Své dodává i Zlata Holušová, pořadatelka hudebního festivalu Colours Of Ostrava. „Je to absurdní! Nedávno hlavní hygienička prohlásila, že koncerty, divadla a kulturní akce nejsou zdrojem nákazy. Za malé letní festivaly a koncerty nevíme o tom, že by se nějaká akce stala ohniskem nákazy, a nyní se budou zakazovat akce, kde se zpívá? Koronavirus asi miluje zpěv a operu! Opět opatření dopadají na kulturu, je to nejsnazší cíl, přitom je hudba samostatná oblast ekonomiky stejně jako obchody či restaurace. Je to výsměch tomu, co děláme, a nejlepší cesta k depresím národa, když se zakáže zpívat.“



Proti omezením se na svém facebookovém účtu vyjádřil i Rosťa Novák ml., principál Cirku La Putyka. „Od rána čtu komentáře, proč divadlo ano a hudba ne. Každému vyjádření posledních dnů se daří ještě více a více házet nám klacky pod nohy. Vytvářet spory a blbou náladu. Vyvolávat obavy. Myslím, že se nám podaří být dohromady a že se jen tak nedáme. Všichni se přizpůsobujeme, půl roku následujeme nařízení, v každé situaci se snažíme zorientovat a najít cestu, jak přežít, žít a tvořit. Divadla sice zůstanou otevřená, ale my potřebujeme diváky. My potřebujeme, aby lidé neměli strach. Aby byli informováni srozumitelně a včas.“

Za hudební promotéry se pro iDNES.cz vyjádřil Viktor Palák. „Postavit mezinárodní turné je v současné době nemožné, ať už se jedná o umělce evropské anebo třeba z USA – v tomto ohledu se díváme do budoucnosti, tedy roku 2021,“ uvedl.

„Pokud jde o lokální nařízení, nepomáhá jejich neujasněná metodika a komunikace, které dominuje řada příkazů a restrikcí, ale už často chybí jejich odůvodnění. Přitom právě pečlivě formulovaná pravidla, jaká jsou zajisté potřebná, jsou nejlepší cestou k tomu, aby je veřejnost přirozeně respektovala a postižené segmenty ekonomiky neměly pocit, že se rozhoduje bez pochopení toho, jak ten který z nich funguje,“ upozornil Palák.



Na pokraji kolapsu

„Po zkušenostech z předchozích měsíců nemůžeme reagovat na nic jiného, než na právně závazný text mimořádných opatření nebo vyhlášení nouzového stavu. Konat můžeme až tehdy, kdy budeme znát přesně to, co můžeme a co nesmíme,“ uvedl pak ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser. „Pokud stát zakáže operu, tak prostě operu hrát nebudeme. Škody na zmarněných akcích jdou do desítek milionů. Vzhledem k tomu, že opět nevíme, kdy budeme moci alespoň trochu normálně fungovat, budeme řešit, co dál, až ta situace opravdu nastane,“ pokračoval.

„Stále opakujeme, že je sice možné ze dne na den zastavit provoz divadla, ale už není možné ho ze dne na den obnovit – a to zejména v opeře, která představuje produkčně nejnáročnější uměleckou disciplínu, kdy se každý večer na představení podílí několik set lidí… Česká divadla jsou v tuto chvíli na pokraji ekonomického, lidského i morálního kolapsu,“ uzavřel Glaser.

Trochu nadějněji vidí situaci Martin Věchet, vůdčí postava trutnovského festivalu i jeho letošního brněnského pokračování: „Dalo se to očekávat, ale nepřirovnával bych to k časům minulým, kdy šlo o přesvědčení, ideologii, totalitu a možnost svobodně si dělat věci po svém, bez ohledu na to, kdo vládne. Jde o něco jiného, sic se to vždy bude snažit někdo využít. V žilách nám proudí undergroundová krev a na výjimečné stavy jsme připraveni,“ řekl.

„I když je to doslova ‚pakárna‘ a bláznivé připravovat něco v době, kdy nikdo neví co bude zítra, pozítří za rok. Všichni vyčkávají, neb neví, co přijde. Na druhou stranu, jsme se měli posledních třicet let jak žádná generace před námi. Spousta věcí se nyní uskutečňuje za každou cenu, jen proto, aby se vyčerpaly dotace a uspokojily smlouvy se sponzory, bez ohledu na konečný dopad. Jakoby bylo jedno, jestli je to pro stovku, pětistovku nebo deset tisíc lidí. Nehmotná podstata leckdy uniká,“ zamýšlí se.

„Je třeba se smířit a počítat s tím, že to již nebude takové, jaké to bylo. Obávám se a jsme přesvědčeni, že i příští rok bude s velkými několikatisícovými festivaly, koncerty či setkáními amen. Co bude dál se uvidí. Věřím, že si ale společnost poradí a najde cesty,“ dodal ještě Věchet.

„Souhlasíme se snahou dočasně omezit zpívání v kolektivech. Na základě informací, které máme v této chvíli, se však zdá, že regulace je formulována podle divadelních žánrů. A zdaleka ne jasně. Budeme se samozřejmě řídit zdravým rozumem a zpěv v divadle prostě na 14 dní zakážeme. Doufám, že si doma lide zpívat nepřestanou,“ uvedl pak ředitel pražského Národního divadla Jan Burian.