Diváci stráví večer ve tmě na lehátku. Nezvyklou premiéru však zhatil covid

Cinkot kravských zvonců, dech zrychlený stoupáním do kopce a další hlasy hor. Nejen takové zvukové vjemy tvoří důležitou součást chystané divadelní premiéry pražské MeetFactory. Pod názvem Dech ji zde připravuje režisérka Natálie Deáková s dramaturgem Matějem Samcem.

Novinka zaujme nezvyklým konceptem: dvě třetiny večera se totiž budou odehrávat ve tmě. „Tyto části jsou postaveny na hereckém projevu a také sound designu, který, věřím, má šanci přenést diváky-posluchače do míst, kde se odehrává děj,“ vysvětluje Matěj Samec. Pohodlnému poslechu bude uzpůsobeno i hlediště: diváci celé představení stráví na lehátkách či sedacích pytlích, takzvaných fatboyích.

Samce ke vzniku novinky inspirovala kniha Matka a tužka Rakušana Josefa Winklera. „Myslím, že každý, kdo má matku, cítí, že právě vztah k ní je ta nejhlubší, nejtajemnější a taky nejkomplikovanější záležitost v našich životech. Možná i v jistém smyslu nejtemnější,“ uvažuje, jak jej napadlo spojit takové téma s nezvyklou formou zpracování. Hlavního hrdinu, který se vydává na pouť do hor i do své hlavy, ztvární Jan Hájek. Doplní jej Barbora Milotová.

Nápad pro tak nečekanou formu zpracování tvůrci dostali během práce na audioseriálu Serotonin. „Tam bylo zajímavé, že intimita, kterou se Serotonin snažil komunikovat, získávala v čistě audio formě větší sebevědomí a sílu,“ přemýšlí Samec, který má s rozhlasovou prací zkušenosti. Natália Deáková je pak zkušenou rozhlasovou režisérkou.

„Přemýšleli jsme o tom, jak co nejlépe spojit principy divadelní s těmi rozhlasovými. V našich inscenacích jde vždy primárně o herce a slovo, ale jak umožnit, aby skutečně získalo ten správný prostor? Rozhlas je sice fajn, ale velice tam chybí ten sdílený, živý zážitek s diváky. Vědomí, že tam herci jsou, že se může něco stát, například nějaká chyba nebo kouzlo, to u rozhlasu není. Věřím, že by Dech mohl být skutečně silným zážitkem,“ dodává dramaturg.

Úsporné řešení prý nabídne i část odehrávající se za standardního nasvícení. „Možná je celý ten projekt otázkou hledání nějakých hranic minimalismu, jaký nejmenší detail divák potřebuje k tomu, aby mohl zapojit svou fantazii a obrazotvornost.“ Samec si od projektu slibuje i důkaz, že divadlo je přes časy covidu a vzestup podcastů stále důležitým médiem a že jeho nabídka společného prožitku je nezastupitelná.

„Přijde mi zajímavé v dnešní silně převizualizované době, kdy na nás útočí celá řada vjemů, bombastičnosti, informací, emocí a reklamy, hledat příležitost k tomu poslouchat, zaposlouchat se, a tak si snad umět naslouchat navzájem. Divadlo, jakkoli mu v současné době okolnosti příliš nepřejí, má stále potenciál realizovat jedinečná a živá setkání lidí.“

Původní čtvrteční premiéru ale právě covid zhatil, Dech uvidí diváci poprvé až 7. září.