Pohybový stand-up? Lépe se tvářím než vyprávím, vysvětluje Polívková

„Pokouší se o to, ale nenajde slova. Ve chvíli, kdy začne svůj proslov, jí náhle připadá legrační,“ vysvětluje autorka novinky Anna Polívková, která se v ní objeví v jediné roli. Zvolená slova se její hrdince přestanou líbit, a tak se pokusí vyjádřit jinak. „Na takové velké otázky a odpovědi je totiž potřeba básníka a já jsem spíš pohybově nadaná, takže na to jdu jinak,“ vysvětluje herečka novinku žánrově řazenou jako pohybový one woman stand-up. „Je to trochu experiment,“ přiznává.

Přímo o němohru ovšem nepůjde. „Nějaká slova padnou, ale nebudou to ta, co měla postava připravená,“ pokračuje Polívková a potvrzuje, že vedle jejího vlastního souboje se slovy se představení dotýká i obecně naší doby přehlcené informacemi. „Každý má pocit, že se musí k něčemu vyjádřit. Některá slova vysloveně zneužíváme,“ přemýšlí.

„I já bych kolikrát nejraději jen předvedla nějaký výraz či gesto. Kdysi dávno se mnou dělali rozhovor a přidali k tomu pak větu, že je často zajímavější, jak se tvářím a gestikuluji, než co říkám. To, myslím, docela sedí,“ přiznává. „Pohybové vyjadřování a pantomimu jsem asi opravdu zdědila po tatínkovi a říkám si, že to málo využívám,“ vysvětluje ještě důvod Proslovu. „A jak není představení upovídané, možná by se s ním dalo cestovat i mimo republiku,“ naznačuje.

Režisérkou je významná choreografka Jana Burkiewiczová. „Líbí se mi na její tvorbě, že jde o taneční věci, které nezapomínají na legraci. To je krásná kombinace.“

Premiéru má v Brně Proslov dnes večer, první reprízu 13. února.