Cestou do očistce tančí María de Buenos Aires v divokém rytmu tanga

„Představení je unikátní formátem, který se nikde jinde už vlastně nedělá. Obsahuje muzikál, tanec, zpěv, mluví se tam. Říkáme tomu operita,“ popisuje novinku herečka a zpěvačka Kateřina Marie Fialová, která se spolu s Ninou Horákovou střídá v hlavní roli.

Dívka María zde znázorňuje metaforu města. Vkročí do Buenos Aires, které ji poblázní tangem. „Město ale semele její čistotu a zahubí ji. V očistci pak zrodí sama sebe lepší,“ naznačuje herečka děj.

„Zní to jako blábol, ale divák na to nesmí jít s rozumem,“ upozorňuje Fialová.

Celé představení bude ve španělštině, tvůrci se nakonec rozhodli upustit i od původně plánovaných českých titulků. „V díle už ve španělštině zaznívají takové metafory a zkomoleniny, že by to v češtině bylo úplně nesrozumitelné,“ vysvětluje herečka. Podstatné věci ovšem do češtiny přeloží, takže divákům děj neunikne.

Fialová divákům nicméně doporučuje, aby pro ještě lepší pochopení před představením navštívili lektorský úvod. K dispozici bude dále i kniha s překladem.

„U opery také nevadí, když divák nerozumí slovům. Kdybychom nechali titulky, mohli jsme představení odehrát jako koncert. Divák by se na ně totiž soustředil a žádné pohybové divadlo by nevnímal, což by bylo škoda. Lenka Vagnerová dílo zrežírovala tak, aby z pohybu bylo vše pochopitelné,“ vysvětluje ještě herečka.

Inscenace je totiž spoluprací Městských divadel pražských a úspěšného tanečního souboru Lenka Vagnerová & Company. „Fyzické, emocionální, jiné. Prostě Lenka Vagnerová,“ dodává Fialová a trvá na tom, že díky práci režisérky diváci vše v podstatě pochopí i bez lektorského úvodu.

Krásná čarodějnice

Vedle specifického žánru láká María de Buenos Aires i na živou hudbu v podání orchestru pod vedením Jana Aleše. „Máme i argentinskou bandoneonistku Carmelu Delgado, která přijela z Paříže. Na tento nástroj umí patnáct dvacet lidí na světě.“ Samotný orchestr bude schován, ovšem hru na zmíněný bandoneon uvidí diváci na pódiu. „Je to unikát, ta paní je čarodějnice. A krásná,“ slibuje Fialová.

Vedle Kateřiny Marie Fialové a Niny Horákové se ve specifickém představení objeví Aleš Bílík, Kryštof Krhovják, Sára Affašová a Renáta Matějíčková. Herce Městských divadel pražských dále doplní hned šestice tanečníků z týmu Lenky Vagnerové.

María de Buenos Aires má premiéru ve středu, první repríza hned ve čtvrtek. Další možnost vidět unikátní tango operitu bude až 6. a 7. února. Všechny reprízy nabízejí zmíněný lektorský úvod.