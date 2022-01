Les zalitý sluncem, ale od úst šla pára, vzpomíná Kuneš na oceněný film

Snímek se tedy nově pyšní cenou Pick Of The Fest. „Co se týče tanečních filmů, je to velmi známý festival. Skvělá vizitka jak pro Marka Partyše, tak pro Sylvu Šafkovou,“ okomentoval to šéf souboru Václav Kuneš a hned zmínil režiséra i choreografku snímku.

Sám Kuneš se v sedmiminutovém počinu objevil jako jeden z tanečníků. „Začátek prosince či listopad a byla strašná kosa,“ vzpomněl na dobu natáčení. „Ve filmu vypadá sluníčkem zalitý les idylicky, ale bylo to ráno v sedm třicet a od pusy nám šla pára. Moc jsme si nedovedli představit, jak to v sestřihu zkombinují, ale Marek se Sylvou měli jasno,“ dodává. Krátký snímek je volně k vidění na YouTube kanále souboru.

Kunešův taneční tým se nyní soustředí na chystanou premiéru v historické budově Národního divadla. „V Krásce a zvířeti je osm tanečníků, akrobatů, které mám na starosti. Byla to krásná podzimní práce,“ popisuje k pondělní premiéře v režii Daniela Špinara s Davidem Prachařem a Annou Fialovou v hlavních rolích.

Poprvé a naposledy

„V divadle La Fabrika pak plánujeme kabaretní představení Poprvé a naposledy. Bude to ve stylu zavřené hospody, která čeká na otevření, číšníci se nudí a vytvářejí různé kreace,“ přibližuje pak Kuneš další novinku, ve které se objeví Jakub Prachař, Dana Batulková či Anna Polívková a která má premiéru 22. února. „Potřebujeme se všichni nějak rozesmát a pobavit, což je v tanci velmi obtížná kategorie. Mám ale doslova nutkání bavit sebe a bavit diváky,“ vysvětluje.

420PEOPLE loni v centru Prahy otevřeli taneční studio Maiselovka. „Otevírat v dnešní době taneční studio není vůbec ideální. Ale máme plný celý rozvrh ranních i odpoledních lekcí. Od profesionálů po amatéry, což je pro mne důležitá skupina. Lidé, kteří nemají s tancem nic společného, ale mají zájem něco dělat s tělem. Nejen pro fyzično, ale i pro psychiku,“ popisuje choreograf a režisér. Studio nabízí lekce jógy, baletu, capoeiry i nejrůznější workshopy.

„Od února opět učím jednou týdně, je to opravdu pro kohokoliv. Něco podobného jsem vysílal v prvním lockdownu,“ láká. „Představuji si, že naše studio bude místem setkání pro všechny, co mají rádi pohyb,“ dodává Václav Kuneš.