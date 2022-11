Anděl Páně bude muzikál. Bez Stracha, účast Trojana zatím vyloučena není

Hudební divadlo Karlín na svém facebookovém profilu vyvěsilo konkurz do muzikálu Anděl Páně. Dvě kola konkurzu plánuje uspořádat v lednu. Podle výzvy stojí za chystanou novinkou Lucie Konášová (námět a libreto), Ondřej G. Brzobohatý (hudba a texty) a Martin Čičvák (režie).

„Je to muzikál inspirovaný pohádkou, kterou napsala Lucie Konášová. Libreto nachystala i nyní,“ potvrdil přípravy muzikálu mluvčí scény Tomáš Matějovský. „Výjimečný film a krásný příběh, který má blízko k české nátuře,“ vysvětluje pak volbu Brzobohatý.

Děj tedy bude odpovídat prvnímu filmu z roku 2005, který podle Konášové scénáře natočil Jiří Strach. Ten se však na divadelní verzi podílet nebude. „Řešil jsem to s ním, nebyl důvod mu to tajit. Jirka ale disponuje jednou fajn vlastností, naprosto přesně zná svoje klady i limity a sám řekl, že nám drží palce, ale že je to druh režie, do které by se nerad pouštěl,“ vysvětlil Brzobohatý.

„Teprve na tom začínáme pracovat. Od konkurzu směrem k premiéře většinou uběhne devět deset měsíců, takže předpokládám, že premiéra bude na podzim či v zimě 2023. To je plán,“ naznačil Matějovský. Ondřej G. Brzobohatý dodal, že původní premiéru přitom chystali na dobu, kterou si nakonec pro sebe zabral covid.

„Vzhledem k tomu, že doba okolo covidu byla velice nejasná, jsme s tímto muzikálem raději počkali. Já jsem se během pandemie i trochu nudil, tak jsem mezitím napsal muzikál Slunce, seno, jahody. Jako takovou kompenzaci vůči té trýzni, co jsme zažívali, jsem prostě chtěl napsat něco vtipnějšího,“ upřesnil skladatel. Právě na zmíněném muzikálu, který měl premiéru letos, si nakonec vyzkoušel, jaké to je převést film do muzikálového žánru.

Z hlediska hudby, libreta a textů je tedy Anděl Páně už nyní hotový, nyní přichází čas pro režiséra, kostyméra a scénografa. Brzobohatý se ovšem plánuje na další práci tvůrců nadále podílet. „Mám trochu přísné oko. Pro mne muzikál znamená Broadway nebo West End. Tam je kolébka tohoto žánru a proto je dobré si odtud brát inspiraci,“ vysvětluje své vysoké nároky na výsledek.

Možná trochu překvapivě působí jméno slovenského režiséra Martina Čičváka, jehož práci čeští diváci znají především z Činoherního klubu, Divadla na Vinohradech, brněnského Národního divadla či Městských divadel pražských. „Anděl Páně je národní klenot a já jsem šťastný, že ho s kolegy pro naše děti můžu udělat,“ uvedl režisér z Bratislavy, kde právě chystá premiéru Macbetha pro Slovenské národní divadlo. „Pan Brzobohatý napsal velice vzrušující hudební divadlo. Já sám mám tři děti a ty se na to už nyní těší,“ dodal Čičvák a potvrdil rodinné vyznění kusu.

„Jsem velkým fanouškem Čičvákových režií. Má zkušenosti s velkým jevištěm. Už jenom z vinohradského divadla, kde dělal fantastické inscenace Amadea, Caliguly či Peera Gynta,“ komentoval volbu režiséra Brzobohatý.

Pro Čičváka to přitom nebude první muzikálová režie, v Bratislavě už režíroval jazzrockový muzikál Rent, pracoval i v opeře naší první scény (ve Stavovském divadle režíroval Kupce benátského a Tisíc a jednu noc). „Hudební divadlo mi není vzdálené. V Karlíně to ale bude můj první muzikál,“ dodal Čičvák.

Přednost má Bodyguard

Ač je podle mluvčího Tomáše Matějovského na jména obsazených herců ještě brzo a vše je v jednání, Čičvák naznačil, že nejspíš půjde i o herce známé z jeho činoherních inscenací. „Ondřej Rychlý, Anna Fialová, Marek Lambora,“ uvedl nezávazně.

Diváky však patrně nejvíc zajímá, zda se v muzikálové verzi objeví Ivan Trojan a Jiří Dvořák. „Bohužel musím mlčet. To je jediná odpověď, kterou na to můžu dát. Ale neříkám ani ano, ani ne,“ řekl Brzobohatý.

V Hudebním divadle Karlín se nyní soustředí na přípravy jiné muzikálové premiéry. Antonín Procházka zde režíruje novinku The Bodyguard, která vznikla dle slavného filmového hitu s Kevinem Costnerem a Whitney Houstonovou. V české verzi úspěšné zahraniční produkce se v hlavních rolích představí Hynek Čermák a Eva Burešová v alternaci s Terezou Maškovou. Premiéru chystají na 23. březen.