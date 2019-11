Vary lákají univerzitu na zázemí i peníze, chtějí obor fyzioterapie

Primátorka Andrea Pfeffer Ferklová už na posledním zastupitelstvu informovala, že existuje memorandum hovořící v obecné rovině o tom, že jde všem stranám, tedy univerzitě, kraji, Karlovým Varům a Chebu, především o to, aby ZČU v regionu zůstala a došlo k rozšíření nabídky jednotlivých oborů o zdravotnická studia a pedagogickou fakultu.

Právě zdravotnická studia by přivítalo samotné krajské město. Podle primátorčina náměstka Tomáše Trtka je již memorandum precizní.

„Jeho návrh nyní leží na ZČU, která by se k němu měla vyjádřit nebo jej potvrdit,“ uvedl.

Karlovy Vary v dokumentu dokládají zájem především o obor fyzioterapie, pro kterou jsou podle náměstkových slov nejlepším místem.

„Máme tady budovu na Palachově nábřeží a máme tady špičková zařízení, tedy hotely, do kterých by mohli studenti chodit na praxi a po studiu pracovat. Proto se město vyjádřilo, že by tady nejraději mělo celá zdravotnická studia. To by byla ta nejlepší zpráva,“ řekl.

Budovu na nábřeží Jana Palacha radnice v minulosti připravila pro příchod 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, která měla spustit právě výuku fyzioterapie. To se však nestalo (podrobněji v článku Fyzioterapeuti nebudou, zájemci o studium ve Varech nezvládli přijímačky).

V budově ale zůstalo vybavení. „Podpora z naší strany by byla jak hmotná, tak finanční. Město je ochotno vyjít Západočeské univerzitě vstříc. V dobré víře jsme nabídli podmínky a bude na rozhodnutí univerzity, jak si to rozdělí. Na nikoho netlačíme, nikoho nelámeme,“ řekl náměstek Trtek.

Radnice podle něj pracuje také na bydlení pro případné pedagogy. Plán souvisí i s podporou dalších profesí, o které krajské město stojí. Jde například o učitele základních škol, strážníky či řidiče městské hromadné dopravy.

„Připravujeme koncept tak, abychom byli schopni tento bonus nabídnout, protože to může být zásadní element pro rozhodování lidí, kteří by se chtěli přestěhovat do Karlových Varů, tak aby měli možnost ubytování třeba i za zvýhodněných podmínek,“ podotkl náměstek.

ZČU konečně naplno využije svou budovu v Chebu

Odkdy by v případě zájmu mohla Fakulta zdravotnických studií zahájit v Karlových Varech výuku, nechtěl Trtek spekulovat. Upozornil přitom, že to závisí na rozhodnutí akademického senátu.

„Snažíme se, aby to bylo opravdu co nejdřív, ale nedokážu říct, jestli to bude v akademickém roce 2020-2021, nebo v tom dalším,“ uvedl.

Na verdikt akademického senátu přitom Karlovy Vary narazily už při vyjednávání příchodu Univerzity Karlovy. „Tehdy zasedal v dubnu, což bylo dva měsíce po uzavření přihlášek,“ připomněl mluvčí radnice Jan Kopál. Než ze snahy města o působení 3. lékařské fakulty zcela sešlo, plán na spuštění výuky o jeden rok odložilo.

Západočeská univerzita má v Chebu svoji vlastní dobře vybavenou budovu, kterou v současnosti využívá jen asi stovka studentů Fakulty ekonomické. Budova má přitom kapacitu okolo šesti stovek studentů. Už před letními prázdninami zahájilo vedení kraje jednání se zástupci univerzity, kteří jsou připraveni otevřít v Chebu další obory. Podle hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové zatím plány vycházejí.

„Mluvila jsem s panem děkanem pedagogické fakulty. Opravdu se jeví, že by se nové obory mohly otevřít v kombinované formě od příštího roku. Musejí ale dostat souhlas Národního akreditačního úřadu,“ uvedla minulý týden.