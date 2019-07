Kromě zdravotníků by mohli v Chebu studovat i učitelé a strojaři

Nejprve obory Všeobecná sestra a Fyzioterapie, později by chebská pobočka Západočeské univerzity v Plzni mohla vedle stávajících ekonomů vzdělávat navíc i adepty dalších nedostatkových profesí, jako je například radiolog, zdravotnický záchranář, nebo dokonce učitel.

To je vize města Cheb a Karlovarského kraje, která již začíná mít konkrétní obrysy. Podporu mu ve středu vyjádřil i ministr školství Robert Plaga. Do Chebu se přijel osobně přesvědčit, že univerzita má prostor ke vzdělávání dalších stovek studentů.

„Uděláme všechno pro to, aby se od 1. září 2020 v Chebu otevřel obor fyzioterapie se zhruba 20 až 30 studenty. Přibližně stejný počet mladých absolventů středních škol by mohl být přijat na obor zdravotní sestra v prezenčním studiu,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

Kraj bude jednat i s fakultou pedagogickou a strojní

Hejtmanka předpokládá, že by v Chebu mohli studovat i absolventi z jiných krajů, kteří by tu našli pracovní uplatnění, a díky tomu by někteří z nich v kraji zůstali.

„Od roku 2021 vynaložíme ve spolupráci s ministerstvem školství veškeré úsilí, aby se zde mohli vzdělávat i studenti dalších nedostatkových oborů, které kraj nutně potřebuje. Budeme jednat i s fakultou pedagogickou, ta je pro náš kraj klíčová s ohledem na nedostatek učitelů, a zároveň s fakultou strojní. Ta je spojená s příchodem velkého investora, společnosti BMW, která na Sokolovsku vybuduje zkušební okruh na testování automobilů a bude potřebovat IT specialisty, inženýry a mnohé další odborné profese,“ doplnila hejtmanka.

Ministr školství Robert Plaga potvrdil, že na rozšíření vysokoškolského vzdělávání v Chebu má zájem i stát.

„Není tajemstvím, že co se týká vzdělanostní struktury, je na tom Karlovarský kraj ze všech českých regionů nejhůře. Důvodem jsou i odchody mladých lidí z kraje. A právě dostupnost vysokoškolského vzdělávání v místě je jedním z dílčích opatření, která mohou ten problém alespoň zčásti zmírnit. Právě o tom a o potřebě podpory celospolečensky potřebných profesí jsme se na půdě univerzity bavili,“ uvedl ministr Plaga.

Pomoci může i Evropská unie

Podle něj má ministerstvo systémové nástroje pro podporu potřebných profesí, v úvahu přichází i pomoc Evropské unie.

„Dovedu si představit, že v rámci vládního programu Restart zaměříme pozornost například na podporu vzdělávání sester nebo na pedagogické fakulty v určitých regionech,“ dodal Plaga.

Rozšíření se nebrání ani univerzita. Děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich upřesnil, že kvůli tomu bude nutné projít akreditačním procesem a rozšířit působnost fakulty.

„Jak dlouho to bude trvat, nezáleží tak úplně na nás. Ale myslím, že po těch profesích je velká poptávka, tedy rozšíření je v celospolečenském zájmu,“ řekl s tím, že fakulta by pro nastartování výuky v Chebu v prvním roce potřebovala přibližně 14 milionů korun.

„Z toho by polovina padla na personální zabezpečení a druhá na vybavení školy, tedy na technické zázemí vhodné pro výuku. Fakulta by po svém rozšíření spolupracovala se všemi nemocnicemi v kraji. Naši studenti musí absolvovat velké množství praxe. Bez nemocnic a jejich pacientů se neobejdeme,“ upřesnil Štich.

Univerzita je důležitá i pro město Cheb, které je ochotné její růst podpořit ze svého rozpočtu.

„Město každoročně podporuje ekonomickou fakultu částkou půl milionu, nicméně v případě dalších oborů, jako jsou všeobecná sestra a fyzioterapie, jsou klíčovým problémem peníze na provoz. Ty už město samo sanovat nemůže. Myslím, že by to systémově mělo řešit ministerstvo školství a pomoci by měl kraj. Město by mohlo pokrýt část vstupních nákladů, které souvisí s novými obory. Jedná se o jednorázovou investici. Rozhodnout by muselo samozřejmě zastupitelstvo,“ doplnil zástupce chebského starosty Miroslav Plevný.