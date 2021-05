Sezona na Ohři se rozjíždí jen pomalu, vodáky překvapí stavba mostů

„Chtěl bych říct, že už máme lodě zamluvené na celou sezonu, ale tak to bohužel není,“ posteskl si Jaroslav Barták, který v regionu provozuje pod značkou Maskáč jak půjčovnu lodí, tak ubytování v kempech. „Na vodu se zatím chtějí dostat jen ti skalní,“ podotkl. Jak tvrdí, většina lidí je zmatených nařízeními, ve kterých se už ani nedokážou orientovat.



„Vidím to prakticky denně v mailové poště. Lidé se mě ptají, jestli při ubytování budu požadovat antigenní nebo PCR testy. Ani nevím, co bych jim na to měl odpovídat, když ani naše vláda není schopná nějakým adekvátním způsobem rozhodnout. Navíc si nedokážu představit, jakým způsobem bychom případně testy kontrolovali. Ani na to asi nemáme právo,“ dodal Jaroslav Barták.

Bohumil Pražák, jehož firmu vodáci najdou na všech velkých řekách pod hlavičkou Dronte, až tak pesimistický není. Pomalejší rozjezd letošní sezony vidí hlavně v počasí. „Až začne svítit sluníčko, vyjedou i vodáci. Jsou natěšení,“ je přesvědčený. Dokonce tvrdí, že v porovnání s loňským rokem je letos situace ještě lepší: „Vypadá to pozitivně. O Ohři je zájem.“

Svědčí o tom podle něj fakt, že už se i přes nepříznivé počasí jezdí. „Měli jsme dokonce i odemykání Ohře, i když bez ceremoniálu, protože se v té době nesměli scházet lidé,“ konstatoval Pražák.

Stavby mostů omezí i vodáky

Kdo se letos vydá sjet Ohři, musí počítat se dvěma komplikacemi. Obě jsou kvůli výstavbě nových mostů. Ta první čeká na vodáky v Sokolově, kde pokračuje výstavba nové Krejcarové lávky. Už vloni zde museli vodáci lodě přenášet. „Letošní omezení budeme řešit operativně,“ vysvětlil Bohumil Pražák.

Právě tato akce by měla ovlivnit většinu letošní vodácké sezony. „Na přesný postup prací má vliv velké množství faktorů. Pro zhotovitele je závazný až konečný termín dokončení stavby podle smlouvy, tedy říjen 2021,“ vysvětlila Anna Fuchsová z tiskového odboru ministerstva financí, které akci hradí. Stát za lávku zaplatí 57,8 milionu korun.

Další komplikace čeká na vodáky v Karlových Varech. V městské části Dvory se totiž rodí zcela nový most přes Ohři. Kvůli stavebním pracím je koryto řeky v současné době ze tří čtvrtin zasypané tak, aby na staveniště mohla vjíždět těžká technika. Efektem je, že ve zúženém místě řeka teče rychle. Stavbaři proto předpokládají, že ne všichni vodáci budou staveniště přenášet.

„Po tom oleji, který staveništi předchází, je to změna,“ řekl s pochopením pro případné hříšníky Jiří Štěrba, který na stavbě pro město zajišťuje geotechnický dozor.

Nejkomplikovanějším obdobím bude září, kdy je v plánu pokládání nové mostovky. Celý most by podle projektu měl začít sloužit v prosinci.