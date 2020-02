Vodovod může vyřešit problémy na Ašsku, musí se ale připojit dost lidí

Je to jako ohraná písnička, která se opakuje každé léto. Nejprve vyschnou studny na kopcích, posléze i ty v údolí. Lidem z Kopanin, Doubravy a Dolních Mokřin, kteří se v zásobování vodou spoléhají na vlastní zdroje, tak nezbude, než vodu dovážet. Jako nejjednodušší řešení se jeví plán přivést do obcí vodovod a samozřejmě i kanalizaci. Jenže to nebude tak jednoduché.



Vodovodní řad pro přibližně dvě stovky trvale hlášených obyvatel lokality by podle hrubých odhadů vyšel na sto milionů korun. A aby společnost Chevak, která jako správce sítí může o dotaci žádat, splnila podmínky dotace a získala sedmdesátiprocentní pomoc od státu, musí se připojit co nejvíce odběratelů.

To znamená většina nemovitostí, a to včetně chat. Další možností, jak zajistit tolik potřebná odběrná místa, je připravit zde parcely pro stavbu rodinných domků.

„Získání dotace z pohledu celkových nákladů je i tak hodně na hraně. To, jestli budeme schopni celý projekt zafinancovat, je vázáno především na dotaci. Tu získáme, jen pokud bude dostatek potencionálních odběratelů. Jenže v situaci, kdy by se vodovod postavil a část lidí by se připojit odmítla, je téměř jisté, že se dotace bude vracet, což je navíc spojeno s penále, které může dosáhnout výše dotace. A to by samozřejmě pak mohla chtít firma po městě,“ naznačil starosta Dalibor Blažek.

Ani městskou pokladnu nepřijde vodovod lacino. Podle starosty zaplatí zbývajících třicet milionů právě kvůli malému počtu odběratelů z větší části město.

Problém je v tom, že lidé ve studnách po většinu roku vodu mají. A velmi kvalitní. Takže by se chtěli k obecnímu vodovodu připojovat ideálně jen v suchém období. Jenže to nejde. Voda z řadu musí proudit samostatným potrubím, aby se nesmíchala se studniční vodou, která by mohla řad kontaminovat.

Pro mnohé rodiny, které v minulosti investovaly do vrtů nebo prohloubení studní, je tak stavba přípojky, kanalizace a případně i nových rozvodů v domě pořádně velké sousto.

„Teď jsme se navíc dozvěděli, že kdo se bude chtít připojit, bude muset zaplatit 25 tisíc korun. Na schůzi na radnici však o tom nepadlo ani slovo. Lidé jsou naštvaní, že se jim to na nedávné schůzi pořádně nevysvětlilo,“ uvedl člen osadního výboru Marian Rewczuk, který se chystá příští týden navštívit radnici osobně a na podrobnosti se vyptat.

Podle starosty Blažka poplatek poslouží na vypracování projektu kompletních přípojek, vyřízení stavebních povolení a také na stavbu přípojek na veřejné části. Tedy od napojení na řad až po hranici soukromého pozemku.

„Chceme mít jistotu, že celý projekt neskončí na tom, že někdo nebude schopen nechat si zpracovat projektové dokumentace. Stavbu přípojky a kanalizace ve své zahradě si ale už bude muset každý majitel zajistit sám,“ objasňuje starosta s tím, že lidem tak odpadne obíhání úřadů, shánění oprávněných firem a zajišťování výkopů v komunikaci.

Město má i záložní řešení problémů s vodou

Skutečnost, že společnost Chevak Cheb uvažuje v lokalitě o stavbě vodovodu a kanalizace a hledá řešení, jak zdejší obyvatele na sítě napojit, potvrdil Petr Černý, předseda představenstva společnosti.

„Pro vlastní stavbu je klíčový závazný souhlas místních lidí o připojení. Jednou z podmínek dotačního titulu je totiž dostatečný zájem koncových uživatelů, kterých se napojení týká. V případě poskytnutí dotace by se společnost Chevak Cheb a.s. stala jejím příjemcem a zároveň investorem stavby. Stavba by byla financována z rozvojových prostředků společnosti a z rozpočtu města Aš,“ řekl Petr Černý.

Pokud plán padne a projekt dotaci kvůli nezájmu lidí nezíská, má město Aš připravené záložní řešení.

„Už nějaký čas máme v Aši program, v jehož rámci dáváme lidem příspěvek až 40 tisíc korun na vrtání nebo prohloubení studny. A pokud stavba vodovodu nevyjde, možná bychom tu částku mohli zvednout, abychom lidem ještě víc pomohli. Také jsme přemýšleli, že bychom podobně, jako nyní dáváme bezúročnou půjčku na kotle, mohli řešit i vodu. Ale nechci předbíhat. Nejlepší by bylo, aby se tu ten vodovod udělal. Lidé by tak v budoucnu měli kvalitní vodu bez ohledu na to, zda bude sucho, nebo ne,“ doplnil starosta Blažek.