Chebské vánoční trhy budou chudší, zatím staví jen zvoničku a betlém

„Nikdo, bohužel, v tuto chvíli neví, zda se vánoční trhy budou moci konat, případně v jakém rozsahu. Nicméně už nyní je jasné, že uspořádat je v podobě, na jakou jsme byli z minulých let zvyklí, možné nebude,“ řekl chebský starosta Antonín Jalovec.

Podle jeho slov lidé neuvidí například tolik oblíbené slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, při kterém bylo vždy náměstí Krále Jiřího zaplněné do posledního místečka. Neuskuteční se ani nejrůznější koncerty.

„Jsme domluveni s organizátory, že trhy budeme chystat takzvanou salámovou metodou. To znamená, že v daný okamžik budeme dělat jen to, co je nezbytné, aby trhy mohly vzniknout. Začínáme se stavbou těch částí tržiště, které nevedou přímo ke shromažďování. To znamená, že na náměstí u Špalíčku roste zvířetník, zvonička s adventním kalendářem a zastřešené ohniště. Pokud to jen trochu půjde, zprovozníme kluziště, protože se jedná o venkovní sportoviště. V plánu je i velké ruské kolo v sousedství stromečku,“ nastínil starosta.

Doplnil, že nicméně náměstí o svou vánoční atmosféru nepřijde. V nejbližších dnech jej proto čeká oblékání do slavnostního hávu z tisíců světýlek. Připraveny pro případné otevření budou i některé stánky a řemeslná dílna v horní části náměstí.

„S největší pravděpodobností budeme muset oželet Ježíškovu dílnu, kde si děti pod dozorem zkušených výtvarníků vytvářely nejrůznější vánoční dekorace a ozdoby, určitě se neuskuteční slavnostní rozsvícení stromku, odpadne asi i kulturní program, který kvůli možnému srocování lidí pod pódiem nebude možné organizovat. Proto zřejmě nebudeme stavět ani vyvýšené pódium. Na druhou stranu, pokud by se situace změnila, je možné jej velmi rychle na náměstí vztyčit,“ doplnil radní Miroslav Plevný.

Město si už také vyhlédlo vánoční strom. „Letos jsme v tomto ohledu měli docela problém, většina z nabízených jehličnanů neodpovídala požadavkům z hlediska rozměrů, kvality či dostupnosti. Nakonec se podařilo vytipovat ten pravý. Bude to klasický smrk,“ doplnil starosta.

Chebské vánoční trhy patří k nejnavštěvovanějším v kraji: