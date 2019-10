Okolo Nejdku vede nová naučná stezka. Zavede i k hornickým stopám v krajině

Stezku vytvořili členové spolku JoN – Jde o Nejdek, který se od roku 1999 zabývá ochranou historických a technických památek a přírodních výtvorů, rozvojem turistického ruchu v Nejdku a v Porolaví i badatelskou či třeba dokumentační činností. S nápadem na vznik této stezky přišel jeden ze členů JoN už před deseti lety.

„Postupně jsme společně se členy spolku uvedli tento záměr ve skutečnost. Podílela se na tom většina členů, ať už šlo o vedení trasy a obsah informačních tabulí, nebo i vůbec témat, kterým se bude stezka věnovat,“ řekl předseda JoN Pavel Andrš.

Spolek se zaměřil na historii, geologii, staré cesty i krajinný ráz. Připomíná také pozůstatky důlní činnosti, která byla pro Krušné hory typická, oblast Nejdecka nevyjímaje. Zájemci ji mohou i tady obdivovat po několik staletí.

„Součástí naučné stezky je také štola poblíž zastavení číslo osm a jsou zde i další místa související s geologií, ať už je to třeba část na Vysoké Štole, kde jsou propadliny, anebo odvaly, zbytky po důlní činnosti jsou zase jinde,“ doplnil Pavel Andrš. Zároveň zmínil, že vesnice, které stezka protíná, jsou poznamenané komplexní výměnou obyvatelstva po druhé světové válce.

„Jednotlivé informační tabule se zaměřují i na jejich historii, ať je to někdejší samostatná obec Pozorka, prakticky vysídlená obec Vysoká Štola a Oldřichov. Jen pro připomenutí – ve třicátých letech žilo v Oldřichově více než 450 obyvatel, dnes jich je tam trvale žijících šestnáct,“ uvedl Pavel Andrš.

Zastavení má nová naučná stezka devět a každé z nich popisuje jak ono konkrétní místo, tak zajímavosti z okolí. Zájemci se tak dozvědí například o lesní kapli v Oldřichově, nedaleké hospodě Květnice nebo vstupu do bývalé štoly.

„Nástupní místo stezky je v Nejdku za zimním stadionem, a to u vstupu k tenisovým kurtům. Konec může být jak u zastavení číslo devět v nedalekém Limnickém údolí, tak i v místě nástupním. Naučná stezka měří více než devět kilometrů, a pokud bychom šli i k lesní kapli v Oldřichově, bývalé hospodě Květnice a bývalé štole, tak by to bylo ještě o jeden a půl až dva kilometry delší,“ popsal Pavel Andrš.

Zájemcům, kteří se chtějí na stezku vydat, doporučil pohodlnou a dobrou obuv, neboť některá místa jsou dost mokrá.

Zástupci spolku už jednu naučnou stezku v Nejdku vytvořili. Jmenuje se Děti dětem a situovaná je jižně od města. S tou nejnovější jim pomohlo město, kraj i Lesy České republiky. Podklady pro informační tabule získal spolek od tamních obyvatel a zároveň od spolku Heimatgruppe „Glück auf“ z Augsburku, který soustřeďuje odsunuté Němce z Nejdecka.

Vysoká Štola, německy Hohenstollen, se nachází asi 2,5 km na východ od Nejdku. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1590. Oldřichov neboli Ullersloh je od Nejdku vzdálený asi 3,5 km severovýchodním směrem a první zmínka sahá do roku 1568.