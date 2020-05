Po nucené pauze se otevírají památky, kasteláni prorokují slabší sezonu

„Při srovnání s loňskem je možné říct, že za tři měsíce, co jsme museli mít zavřeno, přišel náš hrad přibližně o 30 tisíc návštěvníků,“ odhadla Jana Těžká, ředitelka společnosti Hrad Loket. To je citelná ztráta, loni památku navštívilo téměř 156 tisíc lidí. Jak to bude letos, je ve hvězdách.

V tuto chvíli je jasné jen to, že návštěvníci mohou dovnitř pouze s rouškou, k dispozici mají dávkovače s desinfekcí a jednorázové rukavice.

„Na toaletách jsou desinfekční mýdla, každé dvě hodiny desinfikujeme dotykové plochy. V současné době preferujeme, aby návštěvníci památku prošli sami a dodržovali přitom doporučené dvoumetrové odstupy. Výklad pro skupiny je třeba objednávat dopředu,“ popsala situaci ředitelka Těžká.

Propad návštěvnosti zaznamenal i Hrad a zámek Bečov nad Teplou. Správa památky odhaduje, že nucená pauza připravila komplex o možná až třicet procent návštěvníků z celkového ročního průměru.

„Neočekáváme, že bychom to v průběhu sezony dohnali. To prostě nepůjde, řada opatření proti šíření koronaviru to znemožní. Už nyní jsme museli snížit počet lidí ve skupině z 25 na 15,“ odhadla zástupkyně kastelána Markéta Kolářová.

Doplnila, že k dalším opatřením budou kromě nošení roušek patřit také bezhotovostní platby na pokladně a dočasná absence dětských herních prvků. Také nebude možné zapůjčení kostýmu, omezený bude i počet suvenýrů ke koupi.

Kynžvart vypustí velmi oblíbené ochutnávky

Otevření se dočkal také zámek Kynžvart. A i tady se budou muset návštěvníci podrobit omezením. Najednou bude moci absolvovat prohlídku skupina maximálně 10 lidí, a stejně jako v Bečově zde budou preferovat bezhotovostní platby.

Už s předstihem zde otevřeli výdejní okénko v zámecké kavárně, takže lidé, kteří si přišli prohlédnout park, si zde mohli dát občerstvení. K dispozici budou také bezdotykové dávkovače desinfekce a také se budou častěji omývat problémové plochy, jako jsou kliky, zábradlí nebo pokladní pult.

„Návštěvníci budou moci k posezení využívat pouze zahrádku zámecké kavárny nebo si odpočinout na lavičkách na nádvoří. Sezení rozestavíme tak, aby byl dodržen odstup,“ sdělil kastelán Ondřej Cink. Odhadl, že zámek kvůli uzavření v průběhu nouzovému stavu přišel o nejméně osm tisíc návštěvníků.

„Spoustu akcí, které jsme měli připravené na začátek sezony, jsme museli oželet. Asi čtvrtina byla zrušena bez náhrady, další čtvrtina kvůli koronaviru změnila svůj charakter. S dalšími čekáme, jak se bude situace vyvíjet,“ shrnul kastelán.

Oblíbené jsou tradiční zámecké slavnosti, které se na kynžvartském zámku konají 13. června. „Chtěli bychom je udržet alespoň formou jarmarku,“ nastínil Cink s tím, že zámek chystá na sezonu i další akce, jako jsou kostýmované prohlídky a speciální projekt Hostem u knížete Metternicha, ovšem s úpravami.

„Projekt byl vloni zaměřený na etiketu a historické gastrospeciality. Letos, bohužel, ochutnávku budeme muset vypustit, přestože to byla velmi oblíbená část prohlídky,“ upřesnil kastelán Cink.

„Máme připravenou prezentaci našich zlacených nástolníků. V průběhu sezony o nich bude několikrát zasvěceně hovořit odborník Vítězslav Štajnochr. Rádi bychom na Kynžvartu udrželi také hradozámeckou noc. V jaké bude podobě, to teprve uvidíme,“ doplnil Ondřej Cink.