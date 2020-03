Hrady a zámky využily karanténu k úklidu, čekají ale finanční propad

Národní památkový ústav, který spravuje památky patřící státu, odhaduje, že do poloviny dubna by celkový propad výnosů mohl být až 55 milionů korun.



„Rozhodli jsme o uzavření všech památkových objektů s celoročním provozem a o odložení zahájení hlavní návštěvnické sezony na neurčito. Zrušeny jsou rovněž všechny přednášky, konference, semináře, besedy a vzdělávací a edukativní aktivity,“ píše se na webu Národního památkového ústavu.

V rámci úspor ruší dohody s brigádníky, kteří měli v sezoně pracovat jako průvodci či pokladní, a také nezahajuje další obnovy památek. Již probíhající projekty ale pokračují. To je příklad hradu a zámku v Bečově, kde se v současnosti pracuje na obnově Pluhovských domů.

Do konce letošního roku by zde měla vzniknout nová interaktivní expozice relikviáře svatého Maura. Ale také multifunkční sál, edukační učebny, prostory pro workshopy a zbrusu nové návštěvnické centrum. Práce zde pokračují, ovšem za přísných preventivních opatření.

„Mimo povinného nošení roušek byl v průjezdu zámku zřízen kontrolní bod, kde bude pracovníkům stavby změřena teplota. V případě podezření na nákazu budou umístěni do karanténního stanu na druhém zámeckém nádvoří. Dále se bude postupovat dle pokynů hygienika,“ uvedla zástupkyně kastelána Markéta Kolářová.

Neplánovanou přestávku v Bečově využijí k důkladnému úklidu, údržbě a přípravě na sezonu. „Rádi bychom už začali plánovat akce, které mají u nás v Bečově dlouhou tradici. Ale vzhledem k tomu, že není jisté, kdy karanténa skončí, je to velice těžké,“ poznamenala Kolářová.

Pracovníci se na Kynžvartu musejí potkávat co nejméně

Také na Kynžvartu, kde chtěli zahájit hlavní sezonu už v pátek 27. března, z karantény radost nemají. „Postupně jsme zrušili naplánované akce, a to až do května. Ale i tam je to s otazníkem, situace se mění každým dnem,“ posteskl si kastelán Ondřej Cink.

Doplnil, že také na Kynžvartu se připravují na novou sezonu. Změnila se však organizace práce, a to tak, aby se lidé potkávali co nejméně.

„Fakt, že turisté nejezdí, má dopad na naši ekonomiku. Jsme organizace, která si na část svých nákladů musí vydělat. Pokud vypadne návštěvnost na měsíc, přežijeme, ale pocítíme to. Otázkou je, jak to bude dál. Zda lidé budou po skončení karantény ochotni památky navštěvovat. Možná budou v souvislosti s pandemií řešit jiné problémy. Obecně čekáme, že letošní rok bude, co se týče rozpočtu, velmi náročný,“ uvedl Cink.

Valeč doufá, že Braunovy sochy vystaví na konci dubna

Také do příprav expozice souboru 28 soch Matyáše Bernarda Brauna na zámku Valeč zasáhla vládou vydaná omezení. Ve Valči nicméně doufají, že expozici zpřístupní už koncem dubna. „Otevřeme, jak jen to bude možné,“ slíbil kastelán zámku Tomáš Petr.

Vzácné sochy se po letech vrátily z Kladrub do Valče

VIDEO: Vzácné sochy se po letech vrací z Kladrub do Valče Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Všechny sochy jsou už přitom na místě, správa zámku nakoupila také osvětlovací a zvukovou techniku. „Ta bude po dokončení expozice naprogramovaná tak, že bude možné jednoduše změnit atmosféru celé prezentace,“ prozradil kastelán.

Loketské nádvoří už je uklizené do posledního smítka

S epidemií koronaviru si musí poradit také na hradě Loket. „Není to pro nás úplně příznivá situace. To, že nemáme žádné příjmy z návštěvnosti, nám hodně zamotá hlavu,“ potvrdila obavy Jana Těžká, ředitelka společnosti Hrad Loket.

Ta odhaduje, že za březen mohlo přijít až 10 tisíc návštěvníků. Přitom ročně si jich památku prohlédne více než 150 tisíc. Nucenou přestávku na Lokti využijí ke generálnímu úklidu.

„V tuto chvíli už máme do posledního smítka uklizené nádvoří. Vydrbeme podlahy, umyjeme okna, vypucujeme exponáty. Uděláme to, co se při běžném provozu mohlo dělat jen po částech. Uvidíme, kolik toho stihneme,“ dodala Jana Těžká.