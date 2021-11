Z rybníka obklopeného panenskou přírodou bude lákadlo pro turisty

„Ta lokalita je poměrně hodně navštěvovaná. Jezdí sem rybáři, v létě je možnost koupání, místní lidé se tu potkávají na procházkách, protože okolí nádrže je opravdu malebné. Krásná příroda láká turisty, často zde někdo stanuje nebo parkuje s karavanem. My jsme se rozhodli to místo zvelebit a dát turistice nějaký řád,“ uvedl starosta Hranic Daniel Mašlár.



Jako první vlaštovku radnice koupila před dvěma měsíci od soukromého majitele dřevěnou chatu s velkou terasou, kde v minulosti fungovalo občerstvení.

„Dřív to tady žilo. Chtěli bychom tu tradici obnovit. Oslovili jsme proto krajinného architekta, aby se pokusil tu lokalitu nějak vyřešit. Okolí rybníka zvelebit, navrhnout nějaké volnočasové aktivity, interaktivní prvky pro děti a samozřejmě zde musí být zázemí. Už máme první studie, které se, myslím, povedly,“ řekl starosta.

V návrhu je travnaté hřiště, převlékárny, sprchy a toalety, fitness prvky, hřiště na petanque, dřevěná mola, lávky přes mokřady, aby se přes mokřad dalo projít na druhou stranu suchou nohou. „Celý rybník lemuje povalový chodník. V chatě bychom rádi obnovili občerstvení. Zvažujeme, že bychom ji k tomu účelu na léto pronajali,“ popsal starosta Mašlár.

Podle jeho slov by mělo u nádrže ustat i živelné kempování. Studie totiž řeší i místo, kde by měly stát karavany či obytné vozy nebo kde by si lidé mohli postavit stan.

„Nechceme stavět přímo kemp, ale vyčlenit prostor, kde bude možné několik dnů pobýt. Třeba v prostoru prořídlého lesíka by se mohlo stanovat. V plánu je i sociální zázemí, které k tomu musí vzniknout, plus nějaké přístřešky u ohniště. Naproti by pak mohl stát menší uzavřený objekt, který by mohl fungovat po vzoru Krásné jako turistická útulna pro příležitostné přespání,“ předestřel starosta s tím, že cena úprav se podle hrubého odhadu pohybuje někde mezi 10 až 15 miliony korun.

Než se ale začne s úpravami na březích, bude nutné nejprve rybník vyčistit a odbahnit. K tomu chce město využít dotace, které je možné k tomu účelu čerpat.

„Vyhlížíme i další dotace, které by nám umožnily projekt realizovat najednou jako celek. To by bylo samozřejmě nejvýhodnější. Ale projekt je nastavený tak, že je možné jej rozdělit na etapy. Navíc spousta věcí v areálu je navržena ze dřeva, hodně bychom toho určitě zvládli udělat ve vlastní režii,“ dodal Mašlár.