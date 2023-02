Oprava hlavního silničního tahu z Karlových Varů na Plzeň pokračuje

Stavební práce se budou týkat přibližně čtyřkilometrového úseku mezi Kfely a Krásným Jezem. Hotový bude ještě v letošním roce. „Zhotovitelem prací s předpokládanou cenou 40,87 mil. Kč bez DPH se stala společnost Roadfin stavby,“ potvrdila Dana Zikešová, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.

Chystaná rekonstrukce zahrnuje výměnu krytových vrstev vozovky, sanaci podkladních vrstev, opravu stávajících propustků či úpravu nezpevněné krajnice a svodidel. „Ale také úpravu a obnovu dopravního značení,“ upřesnila mluvčí správce komunikace.

Obnova silnice si vyžádá jen částečné omezení dopravy. „Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky s řízeným kyvadlovým provozem,“ uvedla Zikešová. O termínu zahájení stavby bude Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) informovat s dostatečným předstihem.

Dlouhodobým problémem na spojnici Karlových Varů s Plzní jsou dva mosty. I na ty by podle Lukáše Hnízdila, ředitele karlovarského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic, dojde.

Most je lepší zbourat a postavit nový

„V případě mostu, který se bude bourat, už soutěžíme dodavatele,“ uvedl Hnízdil. Případ druhé konstrukce, jíž čeká „pouze“ oprava, je podle něj zatím v režimu schvalování. „Soutěžit ale začneme v nejbližších dnech,“ podotkl Hnízdil. Záměr Ředitelství silnic a dálnic je stihnout oba mosty letos. „Bude to náročné, ale snad to zvládneme,“ doplnil Hnízdil.

Do problémů se původně zamýšlená rekonstrukce obou mostů dostala v okamžiku, kdy firma, která měla práce dělat, na začátku srpna loňského roku doslova ze dne na den staveniště opustila.

Následným posouzením technického stavu obou konstrukcí dospěl správce komunikace k závěru, že jeden z mostů bude výhodnější zbourat a postavit zcela nový.

„Rekonstrukcí bychom totiž prodloužili jeho životnost o 30 či 40 let, zatímco nový most by byl na sto let,“ vysvětlil Jan Rýdl, mluvčí ŘSD. To navíc využilo možnosti využití bankovní záruky, která v případě třiapadesátimilionové zakázky činila 13 milionů korun.