Práce na opravách mostů se zastavily, tah na Plzeň do zimy opravený nebude

Insolvenční řízení, které Krajský soud v Ústí nad Labem vede s firmou Raeder & Falge, komplikuje veřejné zakázky v celé republice. Stavby za stovky milionů v řadě případů nabírají zpoždění, či dokonce stojí.

Problémy se nevyhnuly ani Karlovarskému kraji. Stavba lávky v Chebu je pozastavená, nepracuje se ani na opravách silničních mostů u Kfel na hlavním tahu mezi Karlovými Vary a Plzní.

„Stavba stojí, nikdo s námi nekomunikuje, můžeme jen spekulovat,“ potvrdil ředitel karlovarského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic Lukáš Hnízdil. Ten uvedl, že na poslední kontrolní den, který se konal v pondělí 8. srpna, nikdo ze zhotovitelské firmy nepřijel.

„Výsledek aktuální situace je, že se nám ozývají subdodavatelé firmy Raeder & Falge, že jim firma nezaplatila, a ptají se nás, co bude dál. Jenže my sami nic nevíme. Nemáme partnera, se kterým bychom mohli mluvit a situaci řešit,“ uvedl Hnízdil.

Podle jeho slov by se dala zakázka ještě stihnout, pokud by se na ní začalo hned pracovat. To je ale podle Hnízdila nepravděpodobné, protože firma hraje mrtvého brouka.

Redakce se s firmou pokusila spojit na telefonním čísle, které má na svých stránkách k dispozici. To neexistuje. Zda a kdy budou opravy mostů pokračovat, v tuto chvíli není jasné. Jak uvedl ředitel Hnízdil, variant je víc.

„Stavba se musí zakonzervovat, obnažené konstrukce zajistit, vše je třeba schovat, aby tam třeba někdo nespadl. Jenže ta konzervace bude něco stát a je otázkou, zda by se nevyplatilo to postavit nové od začátku. Stále však máme platnou smlouvu s tou společností, kterou bychom museli vyvázat. Muselo by dojít k výběrovému řízení na nového dodavatele. Ta situace je složitá a těch variant je několik. Zatím ani nejsou všechny na stole, protože ta informace je čerstvá. Vše se musí promyslet a propočítat,“ nastínil Hnízdil.

Svízelná situace na hlavním silničním tahu Karlovy Vary - Plzeň se tak s nástupem zimy ještě zhorší. Objízdná komunikace je totiž úzká. „A jsou tam svodidla, takže se bude muset řešit i její úprava, aby tam projel v zimě sypač. Navíc není konstruovaná na nákladní dopravu, takže náklaďáky jsou dnes svedeny přes Bochov na silnice druhých a třetích tříd, což by mohlo v zimě přinášet problémy. A pokud bude muset nákladní doprava přes zimu jezdit objížďkou, tak ta silnice na takovou zátěž není konstruovaná a může se zničit,“ popsal ředitel Hnízdil.

Podle serveru zdopravy.cz zahájil insolvenční řízení s firmou Raeder & Falge soud na základě návrhu jednoho z dodavatelů firmy, společnosti Ondřej - Meissner. Dokládá to řadou faktur po lhůtě splatnosti v řádu milionů korun za několik zakázek. Návrh obsahuje i informace o nezaplacených fakturách pro řadu jiných firem.

Podle údajů ve výroční zprávě za loňský rok firma loni zaměstnávala přes 200 lidí. Při tržbách 611 milionů korun loni prodělala 32 milionů korun při obratu 695 milionů korun. Z informací ve věstníku veřejných zakázek je největší akcí firmy modernizace stanice Roztoky u Prahy pro Správu železnic.

Firma staví také most přes Berounku v pražské části Radotín, opravuje most v Kladně, vedle lávky v Chebu staví také lávku u Černé silnice přes Jizeru v Mnichově Hradišti. Má rovněž řadu zakázek na rekonstrukce nemocnic.