Řidičům v Karlových Varech slouží nový Dvorský most, měl by vydržet sto let

„Když jsme přišli na radnici, bylo mou hlavní vizí zlepšit propojení obou břehů Ohře. Netušila jsem ale, že až dosedneme na svá místa, stane se tento problém po technické stránce jednou z priorit. Nyní musíme řešit stav téměř všech mostů ve městě,“ uvedla primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová.



Dvorský most byl podle ní jednou z největších investic posledních let. Stál i s daní více než 150 milionů korun. Město ale bude muset zaplatit i vícenáklady, které vznikly při zakládání pilířů mostu.



„Jde o částku 4,9 milionu korun bez daně. Vícenáklady bude schvalovat jak rada, tak zastupitelstvo města,“ upřesnil primátorčin náměstek Petr Bursík.

Předchozí Dvorský most postavený v roce 1987 byl uzavřen letos na jaře, kdy byla zároveň upravena sousední technologická lávka tak, aby po ní mohli přejít pěší a cyklisté. Motoristé museli využívat mosty v Tuhnicích a Doubí.

„Původní most byl v havarijním stavu, výsledky pravidelných mostních prohlídek už léta konstatovaly, že brzy už jej nebude možné bezpečně provozovat. Problémem byla také použitá konstrukce předpjatého betonu. V roce 2020 proto město rozhodlo o jeho demolici a výstavbě nového. Demolice začala koncem letošního března a od května se budovaly základy a spodní stavba mostu. Na konci července se mezi pilíři objevily ocelové nosníky,“ popsal průběh stavby mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál.

I přes náklady navíc se dodavateli stavby, společnosti Eurovia CS, dařilo držet finanční i termínový rámec. Otevření mostu se Karlovaráci dočkali dokonce dříve, než byl původní záměr. Ten počítal s 15. prosincem, později s 29. listopadem.

„Po celou dobu nás z provizorní dřevěné lávky dozorovali obyvatelé města. Slyšeli jsme spíš pochvaly než kritiku,“ uvedl Michal Sakař, regionální ředitel Eurovie. Ocenil odvahu města, které se pustilo do něčeho, co hlavně zpočátku nebylo jednoduché.

Karlovy Vary totiž zvolily celý projekt podle takzvaného žlutého Fidicu. To znamená, že veškeré práce, projektem počínaje, přes demolici a stavbou nového mostu konče, měl na starosti dodavatel. „Žlutý Fidic je cesta, jak podobné stavby urychlit,“ komentoval náměstek Bursík.

Ačkoliv první auta projela po novém mostě bezprostředně po jeho otevření, autobusy MHD se na něj vrátí až v úterý.



„Od prvního ranního spoje vyjely autobusy po původních trasách. Rezervu jsme si nechali kvůli tomu, že jsme nevěděli, v kolik přesně se most otevře. Nechtěli jsme, aby vznikl chaos,“ vysvětlil Lukáš Siřínek, ředitel Dopravního podniku Karlovy Vary.

Na řadě jsou další karlovarské mosty

Zprovozněním Dvorského mostu peripetie radnice s mostními konstrukcemi nekončí. K zemi musel i most přes Teplou u Kome, který se otevření dočká ještě letos. Daleko více práce ovšem město čeká v případě Chebského mostu.

„Musíme se držet stanoveného harmonogramu. Ten udává, že tři roky od podrobné prohlídky musíme mít hotový projekt a pět let od ní musíme začít stavět,“ vysvětlil radní Martin Dušek.

„To znamená, že v příštím roce bude hotový projekt a v roce 2024 začneme stavět,“ upřesnil náměstek Bursík.



Ještě podle něj není definitivně určená budoucí podoba a funkce mostu. „Podle prvního jednání by to měl být most takzvaného městského typu. Další chystané jednání buď tuto variantu potvrdí, nebo určí, že Chebák zůstane pro dopravu tranzitní stavbou,“ doplnil náměstek.

Příští rok navíc čeká město rekonstrukce Festivalového mostu. Čas má zatím Ostrovský most. „Budeme na něm dělat drobné práce, ale zatím není v kritickém stavu. Ze sedmistupňové škály je na čtyřce,“ dodal radní Martin Dušek.