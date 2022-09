Staveniště osiřelo, oprava mostů na trase z Varů do Plzně se zdrží o rok

Zakázka se týká rekonstrukce dvou mostů s pořadovými čísly sedm a osm. Hotová měla být do konce října letošního roku. Tento termín však podle Lukáše Hnízdila, ředitele krajské správy Ředitelství silnic a dálnic, za současného stavu věci dodržet nelze. „Aktuálně provádíme pasportizaci stavby, na základě které vyhlásíme nové výběrové řízení na zhotovitele,“ vysvětlil Hnízdil.

Výběrové řízení by podle Jana Rýdla, mluvčího Ředitelství silnic a dálnic, mohlo být hotové do konce letošního roku. „Vzhledem k tomu, že jsme vázáni zákonem o veřejných zakázkách, nemůžeme jednoduše oslovit druhého v pořadí původního výběru. Je to už jiná zakázka,“ konstatoval Rýdl. Její dokončení odhaduje na říjen příštího roku.

Co ovšem Ředitelství silnic a dálnic může a co plánuje udělat, je využít bankovní záruku, kterou firma složila. „Ta činí 13 milionů korun,“ upřesnil Rýdl s tím, že hodnota celé zakázky je 53 milionů korun.

Zhotovitelem rekonstrukce obou mostů byla podle Lukáše Hnízdila společnost Raeder & Falge. MF DNES se pokusila zástupce firmy oslovit na dostupných telefonních číslech. Manažery společnosti se zkontaktovat nepodařilo.

„Mám pro vás vzkaz. Je to zakázka bývalé firmy R & F stavby. Ti už tady ale nemají sídlo,“ dozvěděla se pouze redakce na telefonu lovosického podniku. Vzkaz firmy předávala žena z recepce. „Nemám s nimi ale nic společného. Pracuji pro bezpečnostní službu,“ vysvětlila.

Komplikace při rekonstrukci mostů znamenají pro řidiče jediné. Objížďka bude pokračovat i v příštím roce. Dočká se ale úprav tak, aby po hlavním tahu z Karlových Varů na Plzeň mohla jezdit i kamionová doprava.

„Náklaďáky zatím jezdí přes Bochov do Toužimi po silnicích druhé a třetí třídy. Vzhledem k profilu této objízdné trasy by její využití v zimě bylo obtížné,“ řekl Lukáš Hnízdil.

Správce silnic proto objížďku na silnici I/20 rozšíří v nejužším místě tak, aby byla bez problému průjezdná i pro kamiony.