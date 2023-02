Cheb má už konečně moderní nemocnici, skončila rekonstrukce pavilonu B

Celý projekt trval i s přípravou téměř sedm let. Dokončením jeho poslední části získalo druhé největší město Karlovarského kraje moderní zdravotnické centrum na evropské úrovni.

„Karlovarský kraj zahájil na podzim roku 2019 rekonstrukci a dostavbu pavilonu B chebské nemocnice. Navázal tak na výstavbu zbrusu nového pavilonu A, jenž byl dokončen v roce 2018. V části nových prostor se už pracuje,“ informovala mluvčí Karlovarského kraje Jitka Čmoková.

Levá část zrekonstruované budovy slouží pro specializované ambulance, ORL a jako ordinace pro sonografická vyšetření. Středová část je pro pracoviště a zázemí radiologie. V pavilonu jsou lůžková oddělení chirurgie, interny, gynekologie a ORL. Nechybí ani osm dospávacích lůžek pro pacienty po operacích. V pavilonu je i gynekologická ambulance a rehabilitace.

Pro personál byla rekonstrukce složité období

„Nemocnice je konečně komplexní, jednotlivá oddělení na sebe navazují, pro zdravotní provoz je to ideální řešení. Celý minulý týden jsme se stěhovali, do konce tohoto týdne bychom měli přesunout zbytek. Všechna oddělení budou do konce února plně funkční, pak začne zkušební provoz,“ informoval ředitel Nemocnice Cheb Martin Krušina.

Podle Krušiny musel personál čelit značné zátěži. Zmínil několikeré stěhování oddělení i nevyhovující pracovní podmínky v určitých částech rekonstrukce. „Myslím, že to bylo obtížné opravdu pro všechny. Pracovat v provizorních podmínkách nebylo vůbec jednoduché. To, že jsme vše zvládli, považuji za velké vítězství,“ řekl.

Více než tři čtvrtě miliardy korun za stavební práce, přístroje a vybavení nemocnice zaplatil Karlovarský kraj. „Šlo o zásadní investici, která přinesla nejen nové prostory pro pacienty, ale i odpovídající zázemí a špičkové vybavení pro veškerý zdravotnický personál. Věřím, že i to by mohlo pomoci v získávání dalších lékařů a zdravotníků k působení v kraji,“ řekl hejtman Petr Kulhánek.

Na řadu ještě přijdou úpravy pavilonu C

Podle náměstka hejtmana Dalibora Blažka provázela rekonstrukci řada potíží. „Museli měnit dodavatele, došlo ke skokovému zdražení materiálů, chyběli pracovníci. Přitom se ukázalo, že stavět bez dotace byla nakonec výhoda. Nebyli jsme vázáni žádnými podmínkami nebo termíny. Nestavěli jsme pod hrozbou penále či vracení dotace,“ konstatoval.

Jak uvedla náměstkyně pro nelékařské profese Miroslava Korseltová, zásadní je to, že skončila samotná rekonstrukce. „Prostory se ještě dovybavují nábytkem a některými přístroji a materiálem. Ještě nás v té souvislosti čekají některé organizační věci, ale finišujeme,“ doplnila s optimismem v hlase Korseltová.

Revitalizace se netýkala jen přímo budovy nemocnice. Pracovalo se také na venkovních komunikacích, veřejném osvětlení, nových chodnících. Došlo i na úpravy zeleně. Před hlavním vstupem vzniklo nové parkoviště. „Základní plochy venku jsou všechny hotové. Co se týče parkování, tam ještě tu plochu budeme rozšiřovat,“ dodal generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice Josef März.

„Rovněž se připravujeme na úpravy pavilonu C, který se v současnosti uvolňuje po stěhování. Tady se počítá s rozšířením onkologické péče. Co se týče pavilonu D, ten je v nevyhovujícím technickém stavu a bude určen k demolici,“ konstatoval na závěr März.