Krajským centrem onkologické péče bude Cheb, pacienti přestanou dojíždět

Karlovarský kraj chce vyhovět požadavkům onkologické společnosti, jejíž stanovisko je rozhodující pro získání peněz na investice do oboru, který je v Karlovarském kraji silně poddimenzován. Navíc je jediným, ve kterém není komplexní onkologické centrum zaměřené na péči o pacienty s rakovinou.

„My se jednoznačně budeme řídit koncepcí rozvoje onkologické péče v Karlovarském kraji tak, jak ji stanoví onkologická společnost. Projektový záměr, který my teď předkládáme, bude modifikován podle představ onkologické společnosti. Znamená to, předpokládám, že bude směřovat koncentrace prostředků na současné onkologické pracoviště v Chebu, které bude modernizováno i stavebně upraveno a přístrojově vybaveno,“ ujišťoval zastupitele hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Poslanec Jan Kuchař před rokem inicioval jednání ve Sněmovně o onkologické péči v Karlovarském kraji. Vystoupil i před krajskými zastupiteli, kde navrhl, aby se kraj zamyslel nad tím, zda by nebylo vhodné aktualizovat a případně pozměnit generel KKN tak, aby nebyl v rozporu se stanovisky odborných společností.

„Jestli jsme si nenalinkovali slepou ulici a rozjíždíme se do zdi. V Chebu již onkologická péče existuje, je tu urychlovač a další přístrojové vybavení plus denní stacionář,“ předestřel Kuchař.

„Není to o tom, že bychom vzali z Karlových Varů onkologii, ale o tom, že je třeba někde začít. Nové centrum by mělo být bipolární, bude tedy mít část v Chebu a část ve Varech, protože ta péče má různé obory. Ale je třeba říct, že je to běh na dlouhou trať. Například v kraji Vysočina trvalo vybudování komplexního onkologického centra deset let. A navíc je to záležitost několika miliard,“ uvedl.

Pendlovala by data, ne pacienti

Jako obrovskou výhodu vnímá Kuchař skutečnost, že by léčba probíhala pod supervizí Komplexního onkologického centra Fakultní nemocnice Plzeň. To by znamenalo, že nemocní lidé by už nemuseli vyjíždět mimo kraj.

„V Chebu by se vyšetřovalo a výsledky by byly digitálně odesílány do Plzně. Tam by vyhodnotili situaci a samotná léčba by už probíhala v Chebu. To znamená, že například mezi Plzní a KKN by pendlovala data a ne pacienti, pro které je tak dlouhé cestování nesmírně zatěžující,“ doplnil Kuchař.

Opozice vedení kraje vyčítala, že nechalo rozpor mezi plány KKN a požadavky onkologů dojít až do stavu, kdy může reálně hrozit, že kraj o dotace přijde.

„Na dobudování komplexního onkologického centra v Karlovarském kraji zajistila předchozí vláda Andreje Babiše stovky milionů korun. Tyto peníze stále leží na ministerstvu zdravotnictví a stále jsou alokovány pro Karlovarský kraj,“ vyjádřila se poslankyně parlamentu Jana Mračková Vildumetzová. Podle vedení kraje je ale skutečnost jiná. Bývalá vláda je chtěla utratit v Praze.